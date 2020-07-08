Karatay'da lavanta hasadı başladı Karatay Belediyesinin, Saracoğlu Mahallesi'nde 90 bin metrekarelik alanda oluşturduğu Lavanta Bahçesi'nde hasat başladı.

Karatay Belediyesinin, Saracoğlu Mahallesi'nde 90 bin metrekarelik alanda oluşturduğu Lavanta Bahçesi'nde hasat başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın, işçilerle ilk hasadı yaptığı belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Kılca, tıp ve kozmetik sektörünün yanı sıra yağ üretim sektöründe de yaygın kullanılan, nektarı ve kokulu çiçekleriyle arıcılığa da katkısı olan lavantanın ilk hasadını yaptıkları için mutlu olduklarını vurguladı.

Hasatla ilgili değerlendirmede bulunan Kılca, şunları kaydetti:

"Şehrimizi güzelleştirmeye devam ediyoruz. Bu çabamızla Karatay'ımıza bir yandan hizmet ederken diğer taraftan da Konya'mıza değer katıyoruz. Lavantalarımızın bir kısmı yağ bir kısmı da çiçekçilik sektöründe değerlendirilecek. Dolayısıyla Karatay Belediyesi Lavanta Bahçesi, hem ekonomiye hem de turizme katkı sunacak. Lavanta bahçemizi gezip, burada fotoğraf çektirmek ve bu çiçeklerin eşsiz kokusunu içlerine çekmek için buranın iyi bir tercih olacağını, yine bahçemizin fotoğraf tutkunlarının yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de yeni gözde mekanları arasına gireceğine inanıyorum."

Kaynak: AA