Karatay'da iş yerlerine sıkı denetim Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, koronavirüs gerekçe gösterilerek bazı gıda ve hijyen ürünlerinin fahiş fiyattan satışına karşı harekete geçti.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, koronavirüs gerekçe gösterilerek bazı gıda ve hijyen ürünlerinin fahiş fiyattan satışına karşı harekete geçti. Zabıta ekipleri, denetimlerini sıklaştırarak marketlerde denetim yaptı.



Karatay Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgını riskinin gündeme gelmesiyle fahiş fiyat girişimlerine karşı ilçe genelinde rutin olarak yürüttüğü iş yerleri denetimlerini daha da sıklaştırdı. koronavirüs gerekçe gösterilerek bazı gıdalar, temel ihtiyaç maddeleri ve özellikle hijyen ürünleri ilgili olarak marketlerde raf ile reyonları tek tek dolaşarak etiketleri inceleyen zabıta ekipleri, fahiş fiyat artışı, gramaj eksikliği ve etiket denetimleri yaptı. İlçe genelinde marketlere giren ekipler, özellikle hijyen ürünleri ve bazı gıdaların fiyatlarını tek tek inceledi. Kasada çıkan fiyatla etiket üzerindeki fiyatları karşılaştıran ekipler, vatandaşları da fahiş fiyat satanları kendilerine bildirmelerini istedi.



"Gerekli tüm tedbirleri uygulamamız gerekiyor"



Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, gerçekleştirilen denetimlerle ilgili Karatay Belediyesi olarak, halkın sağlığı ve güvenliği için gereken her türlü çalışma ile tedbirleri almaya devam ettiklerini belirtti.



Özellikle koronavirüs salgınının gündeme gelmesiyle birlikte ilçede ortaya çıkabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı olduklarını kaydeden Başkan Kılca, "Hükumetimiz sürecin en başından itibaren gelişmeleri dikkatle takip ediyor. Alınması gereken tedbirleri de süratle alıyor. Hepimizin panik yapmadan gerekli tüm tedbirleri uygulamamız gerekiyor. Karatay Belediyesi olarak bizler de üzerimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz. Bu kapsam da zabıta müdürlüğümüze bağlı ekipler, ilçe genelinde rutin olarak sürdürdükleri denetimlerini son gelişmelerle birlikte daha da sıklaştırdı. Ekiplerimiz özellikle salgın riskinin gündeme gelmesiyle fahiş fiyat uygulamalarına karşı denetim yapıyor. Hemşehrilerimizin son günlerde bazı gıda ürünleri, kolonyalar ve diğer hijyen ürünleri fiyatlarında artış olduğu şikayetlerini değerlendiren zabıta ekiplerimiz, ürünlerin kasa ile reyon fiyatları karşılaştırıyor ve faturaları inceliyor. İşletmeye düzeltmeleri için bildirimde bulunuyoruz. Denetimlerimiz sonucundaki tespitlerimizi de ilgili kurumlarımıza bildiriyoruz. Bunlar değerlendiriliyor ve takip ediliyor" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA