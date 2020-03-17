Karatay'da iş yerleri denetimleri sıklaştı Karatay Belediyesi, Koronavirüs gerekçe gösterilerek bazı gıda ve hijyen ürünlerinin fahiş fiyattan satışına karşı harekete geçti. Zabıta ekipleri, denetimlerini sıklaştırarak marketlerde denetim yaptı.

Marketlerde fiyat, etiket ve gramaj denetimi yapan zabıta ekipleri, oluşan fahiş fiyat artışları ile usulsüzlükleri tutanak tutarak ilgili kurumlara iletti.

Karatay Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Koronavirüs salgını riskinin gündeme gelmesiyle fahiş fiyat girişimlerine karşı ilçe genelinde rutin olarak yürüttüğü işyerleri denetimlerini daha da sıklaştırdı.

Zabıta ekipleri, Koronavirüs (Covid-19) gerekçe gösterilerek bazı gıdalar, temel ihtiyaç maddeleri ve özellikle hijyen ürünleri ilgili olarak marketlerde raf ile reyonları tek tek dolaşarak etiketleri inceleyip fahiş fiyat artışı, gramaj eksikliği ve etiket denetimleri yaptı.

İlçe genelinde marketlere giren Karatay Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, özellikle hijyen ürünleri ve bazı gıdaların fiyatlarını tek tek inceledi. Kasada çıkan fiyatla etiket üzerindeki fiyatları karşılaştıran ekipler, vatandaşları da fahiş fiyat satanları kendilerine bildirmelerini istedi.

BU HASSAS SÜREÇTE HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ FAZLASIYLA YAPMALI

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede Karatay Belediyesi olarak halkın sağlığı ve güvenliği için gereken her türlü çalışma ile tedbirleri almaya devam ettiklerini belirterek, özellikle Koronavirüs salgınının gündeme gelmesiyle birlikte ilçede ortaya çıkabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı olduklarını belirtti.

Başkan Hasan Kılca, "Hükümetimiz sürecin en başından itibaren gelişmeleri dikkatle takip ediyor. Alınması gereken tedbirleri de süratle alıyor. Hepimizin panik yapmadan gerekli tüm tedbirleri uygulamamız gerekiyor. Karatay Belediyesi olarak bizler de üzerimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz. Bu kapsam da zabıta müdürlüğümüze bağlı ekipler, ilçe genelinde rutin olarak sürdürdükleri denetimlerini son gelişmelerle birlikte daha da sıklaştırdı. Ekiplerimiz özellikle salgın riskinin gündeme gelmesiyle fahiş fiyat uygulamalarına karşı denetim yapıyor. Hemşehrilerimizin son günlerde bazı gıda ürünleri, kolonyalar ve diğer hijyen ürünleri fiyatlarında artış olduğu şikayetlerini değerlendiren zabıta ekiplerimiz, ürünlerin kasa ile reyon fiyatları karşılaştırıyor ve faturaları inceliyor. İşletmeye düzeltmeleri için bildirimde bulunuyoruz. Denetimlerimiz sonucundaki tespitlerimizi de ilgili kurumlarımıza bildiriyoruz. Bunlar değerlendiriliyor ve takip ediliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler