Karatay'da ilaçlama çalışmaları başladı

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte haşerelerin zararlı etkilerini en aza indirmek için uçkun ve larvaların bulunduğu alanlarda ilaçlama çalışmalarına başladı.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte haşerelerin zararlı etkilerini en aza indirmek için uçkun ve larvaların bulunduğu alanlarda ilaçlama çalışmalarına başladı.

Karatay Belediyesi, havaların ısınması ile birlikte, insan sağlığını tehdit eden faktörlerle mücadele etmek üzere ilçe genelinde 2021 yılının kapsamlı ilaçlama çalışmasını başlattı. Karatay Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen ilaçlama faaliyetleri, çevre sağlığı açısından hiçbir yan etkisi bulunmayan ilaçlarla birlikte sivrisineklerin ve haşerelerin üreme noktaları olan; kanalizasyonlardaki uçkun ve larvalarının bulunduğu alanlarda titizlikle yapılıyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı ilaçlar kullanılıyor

Vatandaşların sağlıklı ve konforlu bir yaz geçirmeleri için 80 mahallenin tamamında ekolojik dengeye ve diğer canlılara zarar vermeden sürdürülen ilaçlama faaliyetleri fiziksel ve kimyasal yöntemlerle desteklenerek etkin bir şekilde uygulanıyor. Haşerelerle mücadelede istenmeyen canlıların kontrolü sağlanırken Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından önerilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı ilaçlar kullanılıyor. Karatay Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, ilçe sınırları içerisinde bulunan 80 mahallenin tamamının uzman kişiler tarafından haftada 2 kere olarak ULV cihazlı 6 araç, 1adet mist blower,1 adet termal fog (sıcak sisleme) ile ilaçlandığı belirtti. Kullanılan ilaçların Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı olduğunu aktaran yetkililer; uluslararası standartlara uygun ilaçlarla belirli bir takvim çerçevesinde Karatay'ın tüm mahallelerinde ilaçlama çalışmasının uygulanacağını söyledi.

İlaçlama çalışması Kasım ayına kadar sürecek

Veteriner İşleri Müdürlüğü kontrolünde yürütülen ilaçlama çalışması, insan ve çevre sağlığı göz önünde bulundurularak, vatandaşların sıcak yaz günlerinde huzurlu ve rahat etmesini sağlayacak. Yapılan ilaçlama çalışmalarıyla; karasinek, sivrisinek gibi haşerelere karşı hava şartlarına bağlı olmak kaydıyla Kasım ayına kadar Karatay'ın tamamında mücadele devam edecek.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, gerçekleştirilen çalışmaların önemini vurgulayarak zararlılarla mücadele ederken doğal dengenin korunması konusunda son derece hassas ve modern bilimin yöntemleri çerçevesinde hareket ettiklerini söyledi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı