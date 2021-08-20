Karatay'da "Gençlik Buluşmaları" sürüyor
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Karatay'da "Gençlik Buluşmaları" sürüyor

Karatay'da 'Gençlik Buluşmaları' sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Karatay İlçe Gençlik Kolları tarafından organize edilen "Gençlik Buluşmaları" Olimpiyat Parkı ve Aşkar Höyüğü Parkı'nda gerçekleştirildi.

AK Parti Karatay İlçe Gençlik Kolları tarafından organize edilen "Gençlik Buluşmaları" Olimpiyat Parkı ve Aşkar Höyüğü Parkı'nda gerçekleştirildi.

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ve AK Parti Karatay Gençlik Kolları Başkanı Erkam Alemdar, "Gençlik Buluşmaları" programı kapsamında gençlerle bir araya gelerek; onların sorularını cevapladı ve geleceğe dair fikirlerini aldı.

Karataylı gençlerle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti aktaran AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, gençlerin fikirlerinin kendileri için çok değerli olduğunu söyledi. Etyemez, "Bu buluşmayı organize eden Karatay Gençlik Kollarımızı ve desteklerinden dolayı Karatay Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum. Çok güzel bir uygulama olmuş. Şehri yöneten şehirle hem hal olan bir belediye başkanının; gençlere zaman ayırıp onlarla buluşması gerçekten takdire şayan bir durumdur. AK Parti olarak gençlere değer veren, her türlü imkana kavuşmaları için olanaklar tanıyan, siyaset başta olmak üzere gençlere tereddütsüz görev, yetki veren bir partiyiz. Bizler ülkemize, değerlerimize, geleceğimize sahip çıkacağız. Siz gençlerin fikirleri, önerileri ve projeleri de bizlere ışık tutuyor. Gençlere bir tavsiye vermek gerekirse, bilgi haznemizi, kendimizi geliştirmemiz lazım. Ben en güzel yatırımın insanın kendine yaptığı yatırım olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bol bol kitap okuyalım. Sizlerin enerjisi ile şehrimizi, ülkemizi ve bölgemizi çok daha iyi noktalara taşıyacağımıza şüphem yok" dedi.

"Gençlere güvenimiz her zaman tam"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, göreve geldikleri günden bu yana gençliğe, eğitime ve gelecek nesillerin iyi yetişmelerine büyük önem verdiklerini belirterek; gençleri bilime, sanata, kültürel ve sportif faaliyetlere yönlendirecek fırsatlar oluşturmak için gayret ettiklerini dile getirdi. Gençlere güvenlerinin her zaman tam olduğunu kaydeden Hasan Kılca, Karatay'ın gençleri ile bir başka olduğunu dile getirerek; belediye olarak gençlere yönelik yatırımlarından da bahsetti. Kılca, "Bizler sosyal belediyecilik ilkemiz gereği genç kardeşlerimizi merkezine alan çalışmaları ve projeleri birer birer sizlere sunduk, sunmayı da sürdürüyoruz. Gençlerle bir araya geldiğimiz böylesine güzide programları çok önemsiyor ve farklı platformlarda bir araya gelmekten çok keyif alıyoruz. Bu buluşmamızda belediyemiz tarafından ilçemize kazandırılan Olimpiyat Parkı ve Aşkar Höyüğü Parklarımızda sizlerle buluştuk. Bu ve bunun gibi daha nice parkımızda sizler için spor alanları ve ekstra aktivite alanları mevcut. Yatırım ve projelerimizle gençlerimize destek olmayı sürdüreceğiz. Çünkü bizler Karatay'ımızı tüm dinamiklerle birlikte yöneteceğimizi ve anlayacağımızı göreve geldiğimiz ilk andan itibaren ifade etmiştik bu kapsamda ilçemizde gençlerimizle var olmak için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

AK Parti siyasetinde her bir gencin talep ve önerisinin öncelikli olduğuna vurgu yapan AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, Gençlik Buluşmaları programlarıyla gençlerin ne istediğini daha yakından anlama fırsatı yakaladıklarını söyledi.

Karatay'da gençlik buluşmalarının artık geleneksel hale geldiğini vurgulayan AK Parti Karatay Gençlik Kolları Başkanı Erkam Alemdar gençlik teşkilatlarının önemine değindi.

Konuşmaların ardından söz alan gençler ise "Gençlik Buluşmaları" ile Karataylı gençlerin kaynaştığını, fikirlerini paylaşma ve sosyal bir çevre edinme fırsatı yakaladıklarını belirterek, protokol üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür etti. - KONYA

Karatay'da 'Gençlik Buluşmaları' sürüyor
Karatay'da 'Gençlik Buluşmaları' sürüyor
Karatay'da 'Gençlik Buluşmaları' sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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