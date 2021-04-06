Karatay'da bu yılki kilit parke taş hedefi 1 milyon metrekare
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karatay'da bu yılki kilit parke taş hedefi 1 milyon metrekare

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Karatay'da bu yılki kilit parke taş hedefi 1 milyon metrekare

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçeye bağlı merkeze uzak 14 mahallesinde sürdürdüğü kilit parke taş, bordür ve tretuvar çalışmalarını yerinde inceledi.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçeye bağlı merkeze uzak 14 mahallesinde sürdürdüğü kilit parke taş, bordür ve tretuvar çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de eşlik ettiği inceleme kapsamında Başkan Hasan Kılca, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Hasan Kılca, Karatay'ın yaşam kalitesini yükselten ve ilçenin çehresini değiştiren çalışmalarının programlı olarak devam ettiğini söyledi.

Karatay'a artı değer katacak tüm çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğine vurgu yapan Kılca, "Karataylı hemşehrilerimizin refahını, rahatını ve mutluluğunu artırmak amacıyla tüm ekiplerimizle sahadayız. 14 mahallemizde süren alt yapı çalışmalarımızı yerinde inceledik. Karatay Belediyesi olarak ekiplerimizle birlikte ilçemizin her noktasındayız. İlçe merkezimizde olduğu gibi merkeze uzak 32 mahallemizde de alt yapı, parke, bordür, asfalt ve tretuvar çalışmalarımız devam ediyor. Bu yıl 1 milyon metrekarelik bir kilit parke taş hedefi koyduk. Bunun gerçekleştirilmesi hatta üstüne çıkılması için gayret göstereceğiz. Karatay'ın tamamındaki alt yapı çalışmaları tamamlanıncaya kadar çalışmalarımız sürecek ve inşallah kısa süre içerisinde merkeze uzak mahallelerimiz de merkezdeki mahallelerimizin imkanlarına kavuşmuş olacak. Hedefimiz ve tüm gayemiz hemşehrilerimizin daha güzel daha ve kaliteli ortamlarda yaşamalarını sağlamaktır. Karatay'ımızın her türlü ihtiyacını karşılamak için gece gündüz demeden gayret etmeye devam edeceğiz" dedi. - KONYA

Karatay'da bu yılki kilit parke taş hedefi 1 milyon metrekare
Karatay'da bu yılki kilit parke taş hedefi 1 milyon metrekare
Karatay'da bu yılki kilit parke taş hedefi 1 milyon metrekare

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hamza Dağ Ziya Selçuk Meral Akşener Alparslan Türkeş
Magazin Alişan Hazal Kaya Bahar Candan Demet Özdemir
Spor Ali Koç Cenk Tosun Ozan Tufan Abdullah Avcı Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Karatay'da bu yılki kilit parke taş hedefi 1 milyon metrekare - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 13:35:03. #1.14#
title