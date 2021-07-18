Karatay'da "5. Geleneksel Bahar Futbol Turnuvası"" yapıldı

Karatay Belediyesince düzenlenen "5. Geleneksel Bahar Futbol Turnuvası"nda 10 takım mücadele verdi.

Karatay Belediyesince düzenlenen "5. Geleneksel Bahar Futbol Turnuvası"nda 10 takım mücadele verdi.

Karatay Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde düzenlenen turnuvayı izleyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçede eğitim, spor ve sosyal alanda yürüttükleri projeleriyle gençleri mutlu edip onların gelişimlerine katkı sunmayı amaçladıklarını belirtti.

Kılca, "5. Geleneksel Bahar Futbol Turnuvası"nın kardeşlik ve birlik ruhu içinde gerçekleştirildiğini belirterek, belediye olarak bu ortamın pekişmesi için gayret ettiklerini aktardı.

Kılca, turnuvanın kupa ve madalya töreninde organizasyona katılan takımları tebrik ederek, ter döken bütün gençlere de Konyaspor forması hediye etti.

Konya'nın en büyük parklarından birini Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde Sıraç Gülşen sokağına kazandıracaklarını paylaşan Kılca, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz gibi ilçemizdeki 30 okulumuza 30 yeni suni çim halı projemizin temelini geçtiğimiz yıl Ekim ayında atmıştık. 6 okulumuzun FIFA normlarında yaptığımız halı sahalarını tamamladık. 10 okulumuzun halı sahasının yapımı ise sürüyor. Yakın bir zamanda tüm projelerimizi tamamlayarak gençlerimizin hizmetine sunacağız inşallah. Karatay Yaz Okulları projemizi bu yıl da yürütüyoruz. Karatay Belediyespor Kulübümüz de faaliyetlerine başarılı bir şekilde devam ediyor. Dolayısıyla tüm bu projelerimizle tek amacımız, yarınımız, umudumuz olan gençlerimizin bedensel ve zihinsel olarak iyi bir şekilde yetişmesine katkı sunmak. Bu konuda daha yapacağımız çok şey var. Turnuvaya katılan tüm takımlarımıza ve bütün gençlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı