Karatay'da 18. madde imar uygulamaları sürüyor
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Karatay'da 18. madde imar uygulamaları sürüyor

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, ilçedeki imar ve mülkiyet sorunlarının çözümü amacıyla imar düzenlemelerine ve 18. madde uygulamalarına devam ediyor.

27.04.2020 12:46 | Son Güncelleme: 27.04.2020 12:46
Karatay'da 18. madde imar uygulamaları sürüyor

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, ilçedeki imar ve mülkiyet sorunlarının çözümü amacıyla imar düzenlemelerine ve 18. madde uygulamalarına devam ediyor.

Karatay Belediyesi, ilçedeki imar ve mülkiyet sorunlarının çözümü amacıyla imar düzenlemelerine ve 18. madde uygulamalarına hız verdi.

Konuyla ilgili Karatay Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçe sınırları içerisinde imar planının tahakkukunu sağlamak, kentleşmenin hızlandırılması, ruhsatlı yapılaşmanın teşviki ve düzenli kentleşmeyi sağlamak ile yeteri kadar imar parseli üretilmesi amacıyla 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesi'ni hızlı ve sağlıklı bir şekilde uygulamaya devam edildiği ifade edildi. Açıklamanın devamında, "2019 yılı Nisan ayından bu yana belediyemiz tarafından Karaaslan Dede, Karaaslan Üzümcü, Çatalhüyük, İstiklal, Saracoğlu, Erler, Başak, Şatır, Karakulak, Kumköprü, Mengene, Orhangazi, Doğuş, Akabe, Mezbaha (Fetih), Nakipoğlu, Sarıyakup, Keykubat, Emirgazi, Hacıyusufmescit, Şeyhulemarecepağa ve Aziziye mahallelerinde 42 farklı düzenleme sahasında yaklaşık 10 milyon 603 bin 155 metrekarelik alanda 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesi'ne istinaden imar uygulaması yapılmaktadır. Yapılan söz konusu imar uygulamalarından 19 adet düzenleme sahası (2 milyon 320 bin 148 metrekare) Karatay Tapu Müdürlüğünde tescil edilerek yeni imar tapuları hak sahiplerine dağıtılmıştır. 5 adet düzenleme sahasında devam etmekte olup, 8 adet düzenleme sahasında (2 milyon 926 bin 937 metrekare) ise Konya Kadastro Müdürlüğündeki arazi ve büro kontrolleri devam etmektedir. Ayrıca 10 adet düzenleme sahasında (4 milyon 398 bin 180 metrekare) belediyemizde dağıtım ve askı ilan süreçleri ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Belediyemiz tarafından yapılan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Madde imar uygulamaları ile ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla imar uygulaması yapılan bölgede mülk sahiplerine tebligat dağıtılmakta ve belediyemiz askı ve ilan panolarında 1 aylık (30 gün) süreyle ilan edilmektedir. Askı ilanları tamamlanan uygulamalar tescil işlemleri için hız kesmeden Konya Kadastro Müdürlüğü ve Karatay Tapu Müdürlüğü'ne gönderilmektedir. Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (COVİD-19) salgının ülkemizde de görülmesi sebebiyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla 26 Mart 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, belediyemiz tarafından yapılan 18. Madde imar uygulamalarında aslı ilan süreçleri, geçici olarak durdurulsa da bu süreç içerisinde aslı ilanına kadarki çalışmalar devam ettirilerek, askı ilanına ilişkin kısıtlamaların kaldırılması akabinde, ilanen vatandaşlarımızın bilgisine sunulacaktır. Ayrıca Karatay Tapu Müdürlüğü ve belediyemiz arasındaki kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon uyumuyla tescil işlemlerinin sağlıklı ve hızlı bir şekilde yürütülebilmesi için gerektiğinde, personel desteği de verilerek tescil işlemleri yürütülmektedir. Tescil işleminin tamamlanmasından sonra belediyemiz hizmet binasında hak sahiplerine yeni imar tapuları verilerek gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır. Belediyemiz tarafından yapılan imar uygulamalarının tesciline müteakip ruhsatlı yapılaşmalarında başlamasıyla birlikte bölge halkının ihtiyacı olan ve imar planlarında görülen sosyal ve kültürel donatı alanlarının, yeşil alanların ve yolların imar planına göre tanzim edilerek vatandaşlarımızın hizmetine sunulması için imar programına alınarak gerekli çalışmalar yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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