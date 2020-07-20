Karatay'da 130 farklı noktaya "Giysi ve Tekstil Atık Kumbarası" yerleştirildi
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Karatay'da 130 farklı noktaya "Giysi ve Tekstil Atık Kumbarası" yerleştirildi

Karatay Belediyesi "Sıfır Atık Projesi" kapsamında ilçenin 130 noktasına, eski ve kullanılmayan giysilerin bırakılabileceği "Giysi ve Tekstil Atık Kumbaraları" yerleştirdi.

Karatay'da 130 farklı noktaya
20.07.2020 14:21 | Son Güncelleme: 20.07.2020 14:36

Karatay Belediyesi "Sıfır Atık Projesi" kapsamında ilçenin 130 noktasına, eski ve kullanılmayan giysilerin bırakılabileceği "Giysi ve Tekstil Atık Kumbaraları" yerleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ilçe sakinlerinin desteğiyle aylık ortalama 20 ton tekstil atığının, geri dönüşüme ve ekonomiye kazandırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçe sakinlerinin, eski ya da giymedikleri giysi, ayakkabı, aksesuar ve tekstil eşyalarını kumbaralara bırakarak temiz çevre ve geri dönüşüme katkıda bulunacaklarını vurguladı.

Çözünebilir maddelerden üretilmeyen bir tekstil ürününün, doğada yaklaşık 200 sene yok olmadığına dikkati çeken Kılca, şunları kaydetti:

"İlçemizde, 'Giysi ve Tekstil Atık Kumbaraları'yla ayda en az 20 ton tekstil atığını geri dönüştürerek ekonomiye kazandırmayı hedefliyoruz. Karatayımızın geleceğine hep beraber sahip çıkarak, yarınlarımıza temiz bir dünya bırakacağız. Bu konuda bizlere her zaman destek olan hemşehrilerime teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

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