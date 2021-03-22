Karatay Bilim ve Sanat Merkezi açıldı
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Karatay Bilim ve Sanat Merkezi açıldı

22.03.2021 16:17 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:21
Karatay Bilim ve Sanat Merkezi açıldı

Karatay Belediyesi tarafından yaptırılan Karatay Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) düzenlenen törenle açıldı.

Karatay Belediyesi tarafından yaptırılan Karatay Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) düzenlenen törenle açıldı.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Konya'nın çok önemli yatırımlar alan bir şehir olduğunu belirterek, Karatay Bilim ve Sanat Merkezini inşa eden Karatay Belediyesine teşekkür etti.

Bu merkezin Konya'nın beşinci BİLSEM'i olduğunu belirten Erdem, 2003'te Türkiye'de 18 olan BİLSEM sayısının bugün 182 olduğunu vurguladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da ülkemizin "en önemli" gücünün yetişmiş insan kaynağı olduğunu dile getirerek, Karatay Bilim ve Sanat Merkezinde yetişecek öğrencilerin geleceğe önemli katkılar sunmaları temennisinde bulundu

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, üstün zeka ve yetenekli öğrencilerin okullarından koparılmadan eğitimlerine katkı sunmayı amaçladıklarını ifade etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, eğitime dair yapılan yatırımların gelecekte sonuçlarını vereceğini vurguladı.

Konuşmalarının ardından Karatay Bilim ve Sanat Merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

Törene, Konya Garnizon Komutanı Fidan Yüksel, Karatay Kaymakamı Selim Parlar, Meram Kaymakamı Resul Çelik, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

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