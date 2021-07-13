Karatay Belediyesporlu gençler, "Türkiye Ferdi Büyükler ve Gençler Kick Boks Turnuvası"ndan dereceyle döndü
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Karatay Belediyesporlu gençler, "Türkiye Ferdi Büyükler ve Gençler Kick Boks Turnuvası"ndan dereceyle döndü

Karatay Belediyesporlu gençler, 'Türkiye Ferdi Büyükler ve Gençler Kick Boks Turnuvası'ndan dereceyle döndü
Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı - Haberler | Güncel

Karatay Belediyespor sporcusu Fatmanur Aydın ile Muhammet Furkan Karagöz, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle 1-7 Temmuz arasında düzenlenen "Türkiye Ferdi Büyükler ve Gençler Kick Boks Turnuvası"na katıldı.

Karatay Belediyespor sporcusu Fatmanur Aydın ile Muhammet Furkan Karagöz, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle 1-7 Temmuz arasında düzenlenen "Türkiye Ferdi Büyükler ve Gençler Kick Boks Turnuvası"na katıldı.

Aydın ve Karagöz, Şırnak'ta düzenlenen 60 ilden 1500 sporcunun katıldığı turnuvadan dereceyle ayrıldı.

Açıklamada ifadesine yer verilen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, turnuvada önemli başarılar elde eden Karatay Belediye Spor Kulübü sporcularını, kulüp yöneticilerini ve antrenörlerini tebrik etti.

Kılca, ilçede sporun birçok branşına yönelik yeteneği olan gelişime açık kişilerin tespit edilerek yetiştirildiğini vurguladı.

Sporcuların önemli başarılara imza attığını belirten Kılca, şunları kaydetti:

"Söz konusu sporcularımız şehrimizde, ülkemizde veya uluslararası arenada düzenlenen turnuva ile organizasyonlarda sıkça boy gösteriyorlar, önemli başarılara imza atıyorlar. Bu vesileyle bizlere, ailelerine kulübümüze gurur yaşatan bütün sporcularımızı kutluyorum. Bizler, daima onların yanındayız, gençlerimizin iyi bir şekilde yetişmesi, Konyamızın, Karatayımızın, ülkemizin göğsünü kabartan sporcularımız için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. 7. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda ülkemizi temsil edecek Fatmanur Aydın kardeşime ve antrenörlerimize üstün başarılar diliyorum."

Açıklamada, turnuvayla ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Şırnak'ta düzenlenen turnuvada Genç Bayan Low Kick +70 kiloda Fatmanur Aydın Türkiye ikincisi, Genç Erkekler Low Kick +57 kiloda ise Muhammet Furkan Karagöz Türkiye üçüncüsü oldu. Turnuvadan ikincilikle dönen Aydın, 5-6-7-8 Mayıs 2022'de Antalya'da düzenlenecek '7. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda milli formayla ülkemizi ve Karatay'ı temsil edecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı

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