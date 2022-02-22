Karatay Belediyespor Kulübü Taekwondo Takımı, katıldığı şampiyona ve turnuvalarla adından söz ettiriyor

ÇANKIRI (Bültenler) - Takım sporcusu İkra Batmaz, hafta sonunda Konya'da düzenlenen "Genç Bayanlar Taekwondo Konya İl Şampiyonası"nda şampiyon olarak Mart ayında Çankırı'da yapılacak grup müsabakalarında Konya'yı temsil etmeye hak kazandı.

Kulüp sporcusu İkra Batmaz, mücadele ettiği müsabakalarda büyük bir başarı elde ederek şampiyon oldu. Bu derecesiyle İkra Batmaz, Mart ayında Çankırı'da yapılacak turnuvada da Konya'yı temsil etme hakkı kazandı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yaptığı açıklamada Karatay Belediyespor Kulübü Taekwondo Takımı sporcusu İkra Batmaz'ı tebrik etti. Kulübün başarılarına her gün yenilerini eklediğinin altını çizen Başkan Hasan Kılca şunları söyledi: "İlçemizde sporun gelişmesi ve gençlerimizin kendilerini yetiştirebilmesi adına belediye olarak desteklerimizi sürdürüyoruz. 2019'da yeniden canlandırdığımız Karatay Belediyespor Kulübümüz de bu konuda önemli bir gayretin içinde. Kulübümüzde birbirinden deneyimli hocalarımız var her geçen gün sporcularımızın özverili çalışmaları neticesinde önemli başarılara imza atılıyor. Sporcumuz İkra Batmaz da son olarak 'Genç Bayanlar Taekwondo İl Şampiyonası'nda birinci oldu ve şehrimizi temsil etme hakkı elde etti. Bu güzel başarıdan dolayı antrenörlerimizi, sporcu kardeşimizi ve ailesini tebrik ediyorum."

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