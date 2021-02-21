Karatay Belediyespor Kulübü, geleceğin sporcularını yetiştiriyor
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Karatay Belediyespor Kulübü, geleceğin sporcularını yetiştiriyor

21.02.2021 17:59 | Son Güncelleme: 21.02.2021 18:02
Karatay Belediyespor Kulübü, geleceğin sporcularını yetiştiriyor

Karatay Belediyespor Kulübünün, yaşanan yeni koranavirüs salgını tedbirleri çerçevesinde 5 branşta çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Karatay Belediyespor Kulübünün, yaşanan yeni koranavirüs salgını tedbirleri çerçevesinde 5 branşta çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Karatay Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Konyalı milli sporcunun yetişmesi için kulüp çatısı altında kısa sürede önemli mesafe kat edildiği kaydedildi.

Karatay Belediyesi tarafından yeniden canlandırılan Karatay Belediyespor Kulübü'nde çocuk ve gençlerin boş vakitlerinde spor yapmalarının ve gençlerin yetenekli olduğu branşlarda kendilerini geliştirmelerinin amaçlandığı ifade edilen açıklamada, kulübün tekvando, voleybol, kick boks, jimnastik ve güreş branşlarında faaliyet gösterdiği bildirildi.

Açıklamada, toplamda 181 sporcunun bulunduğu Karatay Belediyespor Kulübü'nde, alanında uzman ve başarılı hocalar eşliğinde müsabakalarda madalyaya uzanacak sporcular yetiştirilmeye çalışıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ilçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Sporu çocuklarımıza sevdirmeye ve hangi alanda spor yapmak istiyorlarsa yavrularımız için bütün imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı

Başkan Kılca, şunları kaydetti:

"Aradan çok kısa bir zaman geçmiş olmasına rağmen milli sporcular seviyesinde çocuklarımızın yetişmesine katkı sunmanın mutluluğu içerisindeyiz. Birçok branşta hizmet veren kulübümüz, pandemi dolasıyla şu anda 5 branşla çalışma yapıyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gençlerimiz, onların eğitimi ve gelişmesine yönelik daha birçok projeyi bir bir hayata geçireceğiz. Hedefimiz, ilçemizde sporu çocuklarımıza sevdirmeye ve hangi spor branşında ilerlemek isterlerse onların yanında olmaya devam etmektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın

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