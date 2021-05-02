Karatay Belediyesinin yeni hedefi 250 bin ton asfalt dökmek

Karatay Belediyesinin yeni hedefinin 250 bin ton asfaltla rekor tazelemek olduğu belirtildi.

Karatay Belediyesinin yeni hedefinin 250 bin ton asfaltla rekor tazelemek olduğu belirtildi.

Karatay belediyesi tarafından yazılı açıklamada, belediyenin yeni sezonda asfalt çalışmalarına Çatalhüyük Mahallesi'nden başladığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçede yeni sezon için 250 bin ton asfalt dökme hedefi koyduklarını belirterek, "Hemşerilerimizin çok daha güvenli ve konforlu yollardan faydalanması ve ilçemizde asfaltsız yol kalmaması için her türlü gayreti göstermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın