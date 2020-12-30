Karatay Belediyesine ait borç yapılandırmasında süre uzatıldı
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Karatay Belediyesine ait borç yapılandırmasında süre uzatıldı

30.12.2020 14:45 | Son Güncelleme: 30.12.2020 14:50
Karatay Belediyesine ait borç yapılandırmasında süre uzatıldı

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda vatandaşların belediyeye olan vergi borçlarının yeniden yapılandırılması için müracaatların ve ilk taksit süresinin 1 ay uzatıldığını hatırlattı.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda vatandaşların belediyeye olan vergi borçlarının yeniden yapılandırılması için müracaatların ve ilk taksit süresinin 1 ay uzatıldığını hatırlattı.

Vatandaşların belediyelere olan borçlarını da kapsayan yapılandırma kararı için başvuru süreci 31 Aralık 2020 tarihinde sona eriyordu. Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda Resmi Gazete'de de yayımlanan düzenlemeyle bu süre uzatıldı. Söz konusu değişiklik kapsamında 31 Aralık'ta bitecek belediyelere olan vergi borçlarının yapılandırma son başvuru süresi ve 31 Ocak 2021, ilk taksit tarihi ise 28 Şubat 2021 olarak yeniden düzenlendi.

Karatay Belediyesi de, belediyeye olan borçların yapılandırmasından faydalanmak isteyen vatandaşların yeni düzenlemeden haberdar olabilmesi amacıyla yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Bilindiği gibi 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7256 Sayılı Kanun', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Söz konusu kanun çerçevesinde belediyeye vergi borçlarının yeniden yapılandırılması başvuruları, 31 Aralık'ta sona eriyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla bu yapılandırmada başvuru ve ilk taksit süresi 1 ay uzatıldı. Buna göre belediyelere olan vergi borçlarının yapılandırma son başvuru süresi ve 31 Ocak, ilk taksit tarihi ise 28 Şubat olarak yeniden düzenlendi. Belediyeye borcu olan vatandaşlar, bu tarihlere kadar peşin ve taksitli ödeme de yapabilecek. Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranları üzerinden hesaplanan tutardan yüzde 90 indirim yapılacak. Yapılandırılan tutarların ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12, 18 eşit taksit halinde ödenmesi imkanı da bulunuyor. Bu kapsamda ilk ödemeler, 31 Ocak 2021 tarihine kadar yapılabilecek. Ocak ayı sonuna kadar ilk taksit veya peşin ödeme gerçekleştirilmiş olacak. Borcu olan vatandaşlar, belirtilen tarihlere kadar başvurmaları halinde ciddi bir avantaj sağlamış olacaklar. Peşin ya da taksitli ödeme tercihinin verilecek dilekçede vatandaş tarafından belirtilmesi gerekiyor. Yapılandırmadan yararlanılması için 31 Ocak 2021'e kadar başvuru yapılması gerekiyor" ifadelerine yer verildi. - KONYA

Karatay Belediyesine ait borç yapılandırmasında süre uzatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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