Karatay Belediyesinden okula yeni başlayan öğrencilere hediye

09.09.2019 16:08

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, bu yıl ilkokul 1'inci sınıfa başlayan çocuklara okul çantası, beslenme çantası ve kırtasiye malzemesi hediye etti.



Karatay ilçesinde bu yıl ilkokul 1'inci sınıfa başlayan minik öğrenciler, Karatay Belediyesinin hediyeleriyle sevindi. İlkokulla tanışan yaklaşık 8 bin çocuk, okulların açıldığı ilk gün sırasında Karatay Belediyesi'nin hediyelerini buldu. İçlerinde kırtasiye malzemesi bulunan okul çantaları ve beslenme çantaları, ilçedeki bütün okullardaki öğrencilere dağıtıldı.



Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, hem okula başlayan çocukların heyecanına ortak olmak hem de hazırladıkları çanta ve kırtasiye hediyelerini minik öğrencilere vermek için Saracoğlu Mahallesindeki Hasan Ali Yücel İlkokulu'nu ziyaret etti.



Okulda düzenlenen programa Başkan Hasan Kılca'nın yanı sıra Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, okul yönetimi, öğretmenler, aileler ve minik öğrenciler katıldı.



"Sizler bizim umudumuz ve geleceğimizsiniz"



2019-2020 Yeni Eğitim ve Öğretim Yılının tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını dileyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, kendisinin de bugün okula başlayan öğrenciler, öğretmenler ve aileleri kadar heyecan duyduğunu belirtti. Başkan Kılca, "Hepinizin okulunuzu çok özlediğinizi görebiliyorum. Bir kısmınız okula yeni başlıyor bir kısmınız da eğitimlerinize kaldığınız yerden devam ediyorsunuz. Bu önemli süreçte bizim de çorbada tuzumuz olsun istedik ve Karatayımızın tüm okullarında 1'inci sınıfa başlayacak bütün öğrencilerimize çanta ve kırtasiye desteği verme sözümüzü okulların başladığı bugün yerine getiriyoruz. İnşallah bu desteğimiz sizlerin geleceğine bir nebze de olsa katkıda bulunur. Çünkü bizleri mutlu edecek tek şey budur. Sizler bizlerin geleceği ve umudusunuz. Geleceğimizin teminatısınız. Sizlerden isteğim; milli ve manevi değerlerimize bağlı olarak milletimiz, vatanımız, bayrağımız, ülkemiz için derslerinize çok çalışın. Öğretmenlerinizin gösterdiği yolda ilerleyin ve verdiği ödevleri yapmayı asla ihmal etmeyin. Her birinizin ülkemiz için başarılı ve önemli birer ferdi olacağınıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.



"Bu destekleri ve katkıları çok önemsiyoruz"



Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük de, Konya'da yeni eğitim öğretim dönemine başlayan 452 bin 210 öğrenci ve 32 bin 383 öğretmeni tebrik ederek 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılının hayırlı olması temennisinde bulundu. Seyit Ali Büyük, "Bizler, Konya eğitim camiası olarak yeni döneme hazırız. Çocuklarımız da sınıflarıyla ve öğretmenleriyle buluşmanın heyecanı içinde. Karatay Belediyemiz de bu mutluluğa, coşkuya ortak olarak ilçemizdeki bütün birinci sınıf öğrencilerine çanta ve kırtasiye desteği verdi. Eğitim her tarafta; bir yandan hükümetimiz, bakanlığımız ve milli eğitim müdürlüğümüz, bir yanda belediyelerimiz böylesine güzel katkılar, destekler veriyorlar. Bu destekleri ve katkıları çok önemsiyoruz. Ben bu vesileyle Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca Bey'e teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, böylesine anlamlı bir programda öğrenci ve ailelerle bir arada bulundukları için çok mutlu olduklarını söyleyerek, "Karatay Belediye Başkanlığımız çok güzel bir düşünce ile birinci sınıfa başlayan Karatay genelindeki bütün öğrencilerimize çanta ve kırtasiye desteğinde bulundular. Ben bu vesileyle başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Yeni eğitim ve öğretim döneminin ilçemiz ve hemşehrilerimiz için hayırlar getirmesini diliyorum" diye konuştu.



Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç ise, yeni eğitim ve öğretim döneminin ilk gününde çanta ve kırtasiye desteği vererek minik öğrencileri mutlu eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür ederek, "Bugün hem öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz hem de ailelerimiz farklı bir heyecan içindeler. Bu heyecanlarına ortak olan Karatay Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Yeni dönemin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



Okulun başladığı ilk gün çocuklarının sıralarında okul çantası ve kırtasiye malzemelerini gören aileler ile minik öğrenciler de bu anlamlı destek dolayısıyla Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür etti.



Karatay Belediyesi tarafından okulun ilk gününde öğrencilerin sıralarına bırakılan okul çantaları ve beslenme çantalarının içinde okula yeni başlayan bir öğrencinin ihtiyaç duyabileceği tüm kırtasiye malzemesi bulunuyor. - KONYA

Kaynak: İHA