Karatay Belediyesinden koronavirüs önlemleri Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, koronavirüs önlemleri dolayısıyla ilçedeki bütün emekli konakkları, spor okulları ve gençlik ve yaşam merkezlerindeki faaliyetleri ile seminer, konferans gibi programları da geçici süreyle erteledi.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, koronavirüs önlemleri dolayısıyla ilçedeki bütün emekli konakkları, spor okulları ve gençlik ve yaşam merkezlerindeki faaliyetleri ile seminer, konferans gibi programları da geçici süreyle erteledi.



Salgın hastalıkların önüne geçmek amacıyla çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ettiklerini söyleyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; "Bilindiği gibi neredeyse tüm dünya genelinde koronavirüs nedeniyle önemli bir mücadelenin yanında yeni birçok tedbirin alınması söz konusu. Karatay Belediyesi olarak bizler de okullarımızda, kamusal alanlarda, sosyal alanlarda ve vatandaşlarımızın sık kullandığı ortak mekanların dezenfekte edilmesi konusunda gayretli bir çalışma içerisindeyiz." dedi.



Kültür-Sanat programları ertelendi



Koronavirüs salgınına karşı bir takım önlemler aldıklarını belirten Başkan Hasan Kılca bu kapsamda geçici süreyle kültür-sanat etkinliklerinin durdurulduğunu ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı sosyal mekanların geçici olarak kapatıldığını açıkladı. Başkan Kılca, "Koronavirüs ve diğer salgın hastalıklarının yayılmasının önüne geçilmesi, vatandaşlarımızın sağlığının korunmasına katkı sağlaması adına Karatay Belediyesi olarak hizmet verdiğimiz ve yoğunlukla kullanılan tüm Emekli Konaklarımız, Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezimiz, Spor Okullarımız, Celalettin Karatay Gençlik Merkezimizdeki hizmet ve faaliyetlerimize geçici süreyle ara veriyoruz. Yine belediyemiz tarafından organize edilen konferans, seminer, kültür-sanat gibi tüm programlara da koronavirüs tehdidine karşı 3 hafta süreyle tedbir amaçlı olarak ara verme kararı aldık. Hepimizin hem bu virüse hem de diğer salgın hastalıklara neden olabilen virüslere karşı ciddi önlemler alması gerekiyor. Bizim için hemşehrilerimizin sağlığı her şeyden önemli Karatay Belediyesi olarak üzerimize düşen ne varsa hemşehrilerimizin sağlığı için yapmaya devam edeceğiz. Bizler ilçemizin ve Konyamızın hijyeni için her türlü tedbiri alıyoruz, hemşehrilerimiz de kişisel hijyen konusunda önlemleri alırsa bu süreci en sağlıklı şekilde atlatacağımızı düşünüyorum" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA