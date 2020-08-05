Karatay Belediyesinden Galericiler Sitesi'ne plaka basım merkezi
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Karatay Belediyesinden Galericiler Sitesi'ne plaka basım merkezi

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak ile birlikte Karatay Belediyesi tarafından Konya Galericiler Sitesi'ne kazandırılan plaka basım merkezini ziyaret etti.

Karatay Belediyesinden Galericiler Sitesi'ne plaka basım merkezi
05.08.2020 16:05 | Son Güncelleme: 05.08.2020 16:08

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak ile birlikte Karatay Belediyesi tarafından Konya Galericiler Sitesi'ne kazandırılan plaka basım merkezini ziyaret etti.

Karatay Belediyesinin Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Konya Galericiler Sitesi içerisinde yapımını tamamlayarak Konya Şoförler Odası'na teslim ettiği Plaka Basım Merkezi hizmet vermeye başladı. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak ile birlikte merkezi ziyaret etti. Merkezde plaka hazırlama ve basım çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Hasan Kılca, merkezden faydalanan vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra atölyede plaka basımı da gerçekleştirdi.

"Bölgedeki önemli bir eksikliği gidermiş olduk"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, özellikle ikinci el araç alım ve satım hareketliliğinin en fazla olduğu Konya Galericiler Sitesi'nde plaka basım merkezinin olmaması dolayısıyla projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan Hasan Kılca, "Göreve geldiğimizden bu yana yerel yönetimler olarak Konyamızın ve Karatayımızın vizyonunun yükselmesine katkı sunmak ve her anlamda yeni kazanımlar elde etmek için çalışıyoruz. Bugüne kadar birçok ilke ve örnek projeye imza attık. Fevzi Çakmak Mahallesi içerisindeki Galericiler Sitesi de oldukça hareketli bir yer. Araç alım ve satımının en fazla olduğu bu bölgede plaka basım merkezinin olmaması büyük bir eksiklikti. Galerici esnafımız ve odamız da bu konuda bir destek istediler. Esnafımız ve odamızdan merkezin yapımı konusunda bize gelen teklif üzerine de plaka basım merkezi binasının yapımına başladık ve kısa sürede tamamlayarak odamıza teslim ettik. Merkezimiz şu an hizmet vermeye başladı ve böylece bölgedeki önemli bir eksikliğin giderilmesi anlamında böyle bir adım atılmış oldu. Hem esnafımız hem de vatandaşımız zaman ve maddiyat konusunda rahatlamış oldular. Merkezin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak ve Konya Şoför Nakliyeci ile Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Şen de bu önemli hizmet dolasıyla Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür etti. - KONYA

Kaynak: İHA

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