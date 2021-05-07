Karatay Belediyesi zabıta ekipleri Ramazan'da denetimleri artırdı
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Karatay Belediyesi zabıta ekipleri Ramazan'da denetimleri artırdı

Karatay Belediyesi zabıta ekipleri Ramazan'da denetimleri artırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak ve fahiş fiyatla satışın önüne geçmek amacıyla marketlerde denetimlerini aralıksız devam ettiriyor.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak ve fahiş fiyatla satışın önüne geçmek amacıyla marketlerde denetimlerini aralıksız devam ettiriyor. İlçe genelinde gerçekleştirilen uygulamada özellikle etiket ve İçişleri Bakanlığı'nın yeni genelgesi sonrası marketlerde satışı yasaklanan ürünler ile Covid-19 salgın kurallarına uyulup uyulmadığı denetleniyor.

Karatay Belediyesi, halk sağlığını korumak ve fahiş fiyatla satışın önüne geçmek amacıyla marketlerde denetimlerini aralıksız bir şekilde devam ettiriyor. Rutin gerçekleştirilen denetimleri daha da sıklaştıran Karatay Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki marketleri denetledi. Marketleri ziyaret eden zabıtalar, hijyen, maske ve mesafe kurallarına uyulup uyulmadığına bakarak, özellikle İçişleri Bakanlığı'nın yeni genelgesi sonrası marketlerde satışı yasaklanan ürünlerin kontrolünü yaptı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye olarak rutin bir şekilde denetimlerini sürdürdüklerini söyleyerek, "Ekiplerimiz, rutin olarak denetimlerini gerçekleştiriyor. Özellikle hijyen, maske, sosyal mesafe konusu ile İçişleri Bakanlığımızın yayınladığı genelgeye uyulup uyulmadığı kontrol ediliyor. Covid-19 pandemi süreci ile birlikte ekiplerimizin bu denetimleri sıklaştı. Yaptığımız denetimlerde esnafımızın büyük çoğunlukla bu noktada hassas davrandığını görmüş olmak bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı gıdaya ulaşması ve gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmeleri için gereken tüm önlemleri almayı sürdüreceğiz" dedi. - KONYA

Karatay Belediyesi zabıta ekipleri Ramazan'da denetimleri artırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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