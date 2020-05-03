Karatay Belediyesi yardımlara devam ediyor

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın, Kızılay gönüllüsü olarak, Türk Kızılay Derneği Karatay Şubesi tarafından hazırlanan ramazan pidesi ve gıda yardım kolilerini ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıttığı bildirildi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın, Kızılay gönüllüsü olarak, Türk Kızılay Derneği Karatay Şubesi tarafından hazırlanan ramazan pidesi ve gıda yardım kolilerini ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıttığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kılca'nın, Türk Kızılay Derneği Karatay Şube Başkanı Mehmet Tekkaymaz, ve diğer gönüllülerle Doğuş Mahallesi'ne giderek vatandaşa dağıtım yaptığı belirtildi.

Türk Kızılay Derneği Karatay Şubesi'nin başkanı, yönetimi ve gönüllü ordusuyla salgının başladığı ilk süreçten bu yana vatandaşların yanında olduğunu vurgulayan Kılca, şunları kaydetti:

"Türk Kızılay Karatay Şubesi'nin ilçemiz genelinde yürüttüğü ekmek ve gıda yardım kolisi dağıtımına katıldık. Bu vesileyle tüm Türk Kızılay Derneği Karatay Şubesi'ne çok teşekkür ediyorum. Devletimiz tüm kurumlarıyla görevinin başında. Bizler de yerel yönetimler olarak her daim vatandaşlarımızın yanındayız. Kimse endişe etmesin. Bugüne kadar daha büyük mücadelelerden başarıyla çıkmış bir milletiz. Allah'ın izniyle gerekli tüm tedbirlerimizi almaya devam edelim ve bu mücadelemizden de başarıyla çıkalım. Güzel günlerin çok yakında olduğuna inanıyorum."

Açıklamada, çalışmalarla ilgili Mehmet Tekkaymaz da "Türk Kızılay Derneği Karatay Şubesi olarak ramazan süresince 6 bin 200 ramazan pidesi, 2 bin 200 gıda yardımı kolisini Karatay'ın 42 mahallesindeki 5 bin eve ulaştıracağız. Yine 763 aileye de 400 lira nakit desteğinde bulunacağız. Her zaman olduğu gibi bu hassas süreçte de destek olan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA