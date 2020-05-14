Karatay Belediyesi, sosyal projelerine devam ediyor Karatay Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşlara yönelik projeler yürütmeye devam ettiğini bildirdi.

Karatay Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşlara yönelik projeler yürütmeye devam ettiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Karatay Belediyesinin, sosyal medya hesapları üzerinden takipçilerine sürprizler yaptığı, hem pek çok konuda toplumsal bilincin artmasına katkı sağladığı, yapılan çekilişler veya sürpriz hediyelerle de vatandaşa moral verdiği belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Kovid-19'un etkisinin sürdürdüğü bugünlerde vatandaşların evlerinde kalmalarını çok önemsediklerini vurguladı.

Bu kapsamda evde kalan insanlara moral vermek adına sosyal medya hesaplarından zaman zaman bazı etkinlikler yapıldığını hatırlatan Kılca, şunları kaydetti:

"(Evde Kal) çağrılarına uyarak dışarıya çıkmayan çocuklar ve aileleri için 'Ailecek Evdeyiz Evde Oyun Vakti' adlı projeyi hayata geçirdik. Bu projemizle çocukların anne ve babalarıyla hem evlerinde keyifli vakit geçirmelerini hem de aile içerisindeki iletişimi daha da güçlendirmeye katkı yapmayı hedefliyoruz. Yine özel ve anlamlı günlerde sosyal medya hesaplarımızdan yaptığımız paylaşımlarla hem hemşehrilerimizin sosyal bilincine katkı sunuyoruz hem de ufak da olsa hediyeler vererek, onlara moral vermeye gayret ediyoruz. Hemşehrilerimiz evde kalmaya özen göstersin, biraz daha sabretsinler."

Açıklamada, Karatay Belediyesinin, sosyal medya hesaplarından zaman zaman hem kitap okumayı teşvik etmeyi amaçlayan paylaşımlar yaptığı hem de vatandaşa çekilişle kitap hediye ettiği aktarıldı.

Anneler Günü'nde, vatandaşların, anneleri için şiir veya mesajlarını içeren videolarını #ÇiçekAnnem etiketiyle Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın hesabından paylaştığı anımsatılan açıklamada, "Belediye, paylaşımı yapanlar adına annelere çiçek göndererek bu güzel günde annelerin mutluluğuna katkı sağlamış oldu. Hz. Mevlana ve ailesinin Konya'ya teşrifinin yıl dönümü anısına vatandaşa 'Tıpkı Basım Mevlevi Sancağı' hediye edildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yapılan paylaşıma destek veren tüm çocuklara da denge oyunu hediye edildi." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA