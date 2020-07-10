Karatay Belediyesi sokak hayvanları için çalışmalara devam ediyor Karatay Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, haftanın belirli gün ve saatlerinde, sokak hayvanları için ilçenin çeşitli yerlerine konulan kedi, köpek ve kuş beslenme istasyonlarına su ve yem bırakıyor.

Karatay Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, haftanın belirli gün ve saatlerinde, sokak hayvanları için ilçenin çeşitli yerlerine konulan kedi, köpek ve kuş beslenme istasyonlarına su ve yem bırakıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ilçede bulunan 44 köpek, 24 kedi besleme istasyonu ve 200 kuş evinin susuz ve yemsiz bırakılmamaya özen gösterildiği belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, sokak hayvanları için birçok proje ve çalışma yaptıklarını vurguladı.

Sokak hayvanlarının, sıcak hava nedeniyle yem ve su bulmada sıkıntı yaşadıklarını anımsatan Kılca, şunları kaydetti:

"Karatay Belediyesi olarak bizler sevimli dostlarımızı aç ve susuz bırakmamaya büyük gayret ediyoruz. Ancak sıcak havaların insan hayatını bir hayli zorlaştırdığı şu günlerde, hayvanlar da aynı sıkıntıyı yaşıyor. Dolayısıyla bu dönemlerde hemşehrilerimizin kapı önlerine koyacakları bir kap su ve yem kuş, köpek veya kediler için çok önemli bir hal alıyor. Yine parklara, yeşil alanlara ve ilçemizin muhtelif bölgelerine hayvanlar için yiyecek ve içecek bırakıyoruz. Sokak hayvanlarının da doğanın bir parçası olduğunu ve hayatı insanlarla paylaştıklarını unutmamak gerekiyor."

Kaynak: AA