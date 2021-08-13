Karatay Belediyesi "Sıfır Atık" projesine Karacan ile destek verecek
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Karatay Belediyesi "Sıfır Atık" projesine Karacan ile destek verecek

Karatay Belediyesi 'Sıfır Atık' projesine Karacan ile destek verecek
Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı - Haberler | Güncel

Karatay Belediyesi, çocuklardan yetişkinlere kadar sıfır atık bilincinin geliştirilmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Karatay Belediyesi, çocuklardan yetişkinlere kadar sıfır atık bilincinin geliştirilmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, bu kapsamda Türkiye genelinde atıkların geri dönüşümünü sağlamak amacıyla yürütülen "sıfır atık" projesine katkı sunmak için çalışma ekibine maskot "Karacan"ın dahil edildiği belirtildi.

Açıklamasında ifadesine yer verilen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Sıfır Atık ekibine yeni katılan Karacan ile farkındalığın daha da artacağını aktardı.

Sıfır Atık Projesi'ne 2018'den bu yana katkı vermeye devam ettiklerini vurgulayan Kılca, şunları kaydetti:

"Hedefimiz Sıfır Atık projesini, proje olmaktan çıkarıp bir yaşam kültürüne dönüştürmek, çevreyi koruma duygusunun altyapısını oluşturmaktı. Büyüğünden küçüğüne herkesin fikrini önemsiyor ve projelerimizde değerlendirmeye alıyoruz. Maskotumuz Karacan da bu fikirler ışığında ortaya çıktı. Sıfır Atık Projesi'nin tüm ilçede yaygınlaşmasına ve özellikle çocuklar tarafından benimsenmesine katkı sağlamak için sahaya inen Karacan ilk günden dikkatleri üzerine çekti. Gelecek nesillere temiz bir Türkiye ve yaşanabilir bir dünya bırakılması için üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmek ve Karatay'dan sıfır atık bilincini genele yaymak için Türkiye'ye örnek olacak çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceğiz."

Bu kapsamda Karacan'ın ilk kez sahaya inerek Karataylı vatandaşlara bez çanta ve içerisinde sıfır atık konusunda bilgilendirici broşür, tohum kalem ve açacakla mavi toplama poşeti dağıttığı paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı

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