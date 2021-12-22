Karatay Belediyesi'nden "Yol" konseri

Karatay Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliğiyle, Yunus Emre ve Hacı Bektaş Veli temalı "Yol" adlı konser programı düzenlenecek.

Karatay Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, 2021'in "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ile "Hacı Bektaş Veli Yılı" olması dolayısıyla düzenlenen konserde Kültür Bakanlığı sanatçıları, Türkiye'nin dört bir yanından üniversitelerin akademisyenleriyle öğrenciler ve alanlarında kıymetli müzisyenlerin sahne alacağı belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye olarak Konya'nın kültür ve sanatına katkı yapmayı sürdürdüklerini aktardı.

Kılca, Konyalı müzikseverleri 24 Aralık Cuma akşamı saat 20.00'de Mevlana Kültür Merkezi'ne beklediklerini kaydetti.

Konserde, Yunus Emre ve Hacı Bektaş Veli'nin yanı sıra Ahmet Yesevi, Kul Himmet, Aşık Ekberi, Şah Hatayi ile daha pek çok önemli ismin kaleme aldığı 15 bestelenmiş eser, korolar ve solistlerin oluşturduğu 35 kişilik sanat ekibi tarafından seslendirileceği öğrenildi.

AA / Havva Dereağzı - Son Dakika Haberleri

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