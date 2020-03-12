Karatay Belediyesi'nden vatandaşa ve personeline anlamlı hediye
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Mehmet Akif Ersoy, Karatay, Güncel

Karatay Belediyesi'nden vatandaşa ve personeline anlamlı hediye

Karatay Belediyesi, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla vatandaşlara ve Karatay Belediyesi personeline İstiklal Marşı hediye etti.

12.03.2020 15:19 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:19
Karatay Belediyesi'nden vatandaşa ve personeline anlamlı hediye

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da milli marşımızın 'Korkma' diye başlayan mısraların hem gurur, hem umut, hem de güven verdiğini belirterek, "İstiklal mücadelesi ruhunu koruduğumuz sürece, millet olarak karşılaştığımız her tür badireyi atlatarak istikbal mücadelemizi kazanacağız" dedi.

Ülkemizin tarih, kültür ve medeniyet değerlerine büyük önem veren, bu kapsamda da bugüne kadar pek çok proje hayata geçiren Karatay Belediyesi'nden anlamlı, bir o kadar da gururlandıran bir program daha…

KARATAY BELEDİYESİ'NDEN VATANDAŞA VE PERSONELİNE EN ANLAMLI HEDİYE

Karatay Belediyesi, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Karataylı vatandaşlara, esnaflara ve Karatay Belediyesi personeline İstiklal Marşı hediye etti.

Tiyatro oyuncuları, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy rolüne bürünüp çat kapı Karataylı esnafın işyerlerine girerek şairin dilinden hem günün anlam ve önemiyle ilgili birkaç şey dinledi hem de bir yüzünde Türkçe diğer yüzünde ise Osmanlıca ile yazılmış İstiklal Marşı'nı esnaf ile vatandaşlara hediye etti.

Karataylı esnaf, vatandaşlar ve belediye personeli; böylesine anlamlı günde kendilerine yapılan sürpriz karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezlerken, geçmişlerini ve ecdatlarını kendilerine bir kez daha hatırlatan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür ettiler.

KILCA'DAN İSTİKLAL MARŞI'NIN KABULÜ VE MEHMET AKİF ERSOY'U ANMA GÜNÜ MESAJI

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Tam bağımsızlığa inanmış bir vatan şairi olan Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı İstiklal Marşı'nın, topraklarımızın ruhu, milletimizin özünü yansıtması bakımından çok kıymetli olduğuna vurgu yaparak bunun sadece bir şiir değil, aynı zamanda bir milli mutabakat metni olduğunu söyledi.

İstiklal Marşı'nın anlamına vakıf olabilmek için öncelikle Ersoy'u çok iyi anlamak gerektiğinin altını çizen Başkan Hasan Kılca, Mehmet Akif Ersoy'un ülkenin istiklali için verilen büyük direnişe gönüllü olarak katıldığını, milli mücadele ruhunun canlı tutulmasına destek verdiğini belirtti.

Kılca, "Milli marşımız 'Korkma' diye başlayan mısralarda hepimize hem gurur, hem umut, hem de güven vermektedir. Bize nereden gelip nereye gittiğimizi, asla unutmamamız gereken değerleri anlatır. İstiklal mücadelesi ruhunu muhafaza ettiğimiz sürece, millet olarak karşılaştığımız her tür badireyi atlatacak, istikbal mücadelemizi de başarıyla sürdürebileceğiz. Çünkü milletimiz, tarihte hiçbir zaman zulme boyun eğmedi, varlığına kastedenlere gerekli dersi verdi, vatanına ve hürriyetine canı pahasına sahip çıktı. İstiklal Savaşı'nda da kenetlenerek bir var olma mücadelesi veren milletimiz, özgür ve bağımsız yaşama kararlılığını tüm dünyaya bir kez daha kabul ettirmiştir. Dün olduğu gibi yarın da hiçbir tehdide boyun eğmeyecek, güvenliğimiz için ne gerekiyorsa yapmaktan kaçınmayacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle; 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla değerli vatan şairimizi, İstiklal Savaşı'nda bu vatan için can veren, kanını toprağa döken tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum."

Kaynak: Bültenler

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