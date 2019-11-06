Karatay Belediyesi'nden Türkiye'de bir ilk daha

06.11.2019 11:01 | Son Güncelleme: 06.11.2019 11:01

Karatay Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü arasında imzalanan Arsa Karşılığı Okul Yapımı Projesi(AKOY) protokolüyle Karatay'da tam gün eğitime geçişin hızlandırılması hedefleniyor. Protokolün imza töreninde konuşan Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, hem yeni eğitim mekânlarının yapıldığı hem de kamu kaynaklarının iyi bir şekilde değerlendirildiği AKOY Projesi'nin Konya'da hayata geçmesinden dolayı mutlu olduğunu belirtti. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Bugüne kadar Karatay'da eğitime yönelik önemli yatırım ve projeleri hayata geçirdik. Çocuklarımızın daha sağlıklı ve kaliteli eğitim mekanlarında eğitim görmeleri için katkımız sürecek" dedi.

Türkiye genelinde ikili öğretimin tamamen kaldırılarak tekli eğitime geçişin desteklenmesi, okul öncesi eğitimin kademeli olarak zorunlu hale getirilmesi ve özel eğitime ihtiyacı olan çocukların eğitime erişiminin desteklenmesini amaçlayan "Arsa Karşılığı Okul Yapımı Projesi" (AKOY) Karatay'da hayata geçiyor.

Projenin protokolü, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilileri ile Karatay Belediyesi birim müdürlerinin katılımıyla Konya Valiliği'nde düzenlenen törenle imzalandı.

AKOY İLE YENİ EĞİTİM MEKÂNLARI YAPILIRKEN KAMU KAYNAKLARI DA İYİ BİR ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLMİŞ OLUYOR

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Karatay'da tam gün eğitim hedefine yönelik güzel bir adım attıklarını belirterek emeği ve katkısı olan herkese teşekkür etti.

Vali Cüneyit Orhan Toprak, ikili eğitimden tekli eğitime geçilmesi için yeni bir hedef ortaya koyduğunu belirterek şunları kaydetti: "Tüm bakanlıklarımız ve kurumlarımız, bu konuda üzerlerine düşeni yerine getirerek söz konusu ortamın sağlanması ve en kısa sürede eğitimde tam güne geçilmesi için önemli çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda da Milli Eğitim Bakanlığımız ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, Arsa Karşılığında Okul Yapımı Projesi'ni(AKOY) geliştirdi. Konyamız her konuda olduğu gibi bu konuda da pilot il konumunda. Karatay Belediyemiz, bu proje kapsamında üçü anaokul, ikisi ilkokul 1 tanesi ortaokul olmak üzere toplam 6 okulun planlamasını yaptı. Bu okullarımızın inşaatları tamamlanmak üzere. Yine belediyemiz tarafından tamamlanarak İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslimi yapılan Bilim ve Sanat Eğitim Merkezi(BİLSEM) de var. Dolayısıyla AKOY, gerçekten Konya ve Karatay için çok güzel bir proje. Bu proje, bir yandan yeni eğitim yapılarının yükselmesine imkân sağlarken bir yandan da hazine taşınmazlarının böyle önemli ve yeni projelerle değerlendirilmesine imkan veriyor. Karatay Belediyemizin hayata geçireceği bu eğitim mekânlarının Karatay ilçemize, Konyamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Her daim bu yönde gayret eden ve güzel işlere imza atan Karatay Belediyemizi tebrik ediyorum."

KARATAY BELEDİYESİ OLARAK EĞİTİME ÖNEMLİ DESTEKLER VERİYORUZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, çalışmalarında kendilerine her zaman büyük destek veren Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'a, AKOY Projesi'nin Karatay'da hayata geçmesinde emekleri bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Milli Emlak İl Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ederek konuşmasına başladı.

Eğitime büyük önem verdiklerini ve bu kapsamda eğitim kurumlarının yanı sıra birçok projeye önemli büyük destekler sunduklarını söyleyen Başkan Hasan Kılca, "Mazbatamızı aldıktan sonra ilk olarak Hamzaoğlu Mahallemizde hizmet verecek 24 derslikli ortaokulu, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 24 derslikli Fevzi Çakmak İlkokulu ve Köprübaşı Mahallemize de 8 derslikli bir anaokulunun temelini atmıştık. Çünkü bizler, Karatay Belediyesi olarak kamu kaynaklarının yine kamuya aktarılarak çocuklarımızın daha sağlıklı ve kaliteli mekânlarda eğitim görmelerini önemsiyoruz. Yine Bilim ve Sanat Eğitim Merkezi(BİLSEM) projemizi tamamladık ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim ettik. Merkezimizin kurucu müdürü atandı. Binanın tefrişatı ise devam ediyor. Az önce de ifade ettiğim gibi ilçemizde AKOY Projesi kapsamında 3 anaokulu, 1 ilkokul 1 tane de ortaokul olmak üzere toplamda 6 okulumuzu belediye kaynaklarıyla tamamladıktan sonra bu okullarımızı da İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim edeceğiz. BİLSEM ile birlikte 35 milyon liraya mal olacak bu okullarımızla inşallah ilçemizin tam gün eğitim hayatına geçişine ve ilçemizin derslik ihtiyacına katkı sağlayacağız."

Konuşmaların ardından AKOY Projesi kapsamında ilçeye kazandırılacak eğitim yapılarının protokolü; Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilileri tarafından imzalandı.

Kaynak: Bültenler