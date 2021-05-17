Karatay Belediyesi'nden Filistin'e ambulans desteği
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Karatay Belediyesi'nden Filistin'e ambulans desteği

Karatay Belediyesi'nden Filistin'e ambulans desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Kızılay tarafından İsrail'in zulmüne maruz kalan Filistin halkının acil ihtiyaçlarının karşılanması için başlatılan yardım kampanyasına destek verecek.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Kızılay tarafından İsrail'in zulmüne maruz kalan Filistin halkının acil ihtiyaçlarının karşılanması için başlatılan yardım kampanyasına destek verecek.

İsrail'in Mescid-i Aksa ve Gazze'de Filistinlilere yönelik başlattığı saldırılar sonucu ortaya çıkan acil ambulans, ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyacı nedeniyle Kızılay yardım kampanyası başlattı. Karatay Belediyesi de "Filistin Yaralı, Uzat Elini" sloganı ile başlatılan yardım kampanyasına destek vererek Filistinlilerin yaralarını sarmak amacıyla Kızılay Karatay Şubesine bir ambulans bedeli bağışta bulunacak.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, terör devleti İsrail'in Ramazan-ı Şerif'in başlangıcından itibaren düzenlediği hain saldırılarına, işgal girişimlerine ve zorbalıklarına çocuk, kadın, yaşlı demeden Filistinlileri şehit ettiğinin altını çizerek yapılan saldırıları lanetledi. Başkan Hasan Kılca, "Türkiye; liderimiz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde İsrail'in Filistin'deki kanlı saldırılarının durdurulması ve uluslararası camianın İsrail'e güçlü bir tepki ve caydırıcı bir ders vermesi için yoğun bir diplomasi trafiği yürütmektedir. Peygamber Efendimizin miraca çıktığı bu kutsal şehri, ilk kıblemizi, Hazreti Ömer'in ve Selahaddin Eyyubi'nin mirasını sahipsiz bırakmayacağız. Zira Mescid-i Aksa'ya ve Kudüs'e sahip çıkmak, Filistin halkıyla dayanışma içinde olmak, bizler için son derece önemli bir vazifedir. Bizler de Kızılay'ın başlattığı Filistin'e yardım kampanyasına Karatay Belediyesi olarak katılacağız. Bu kapsamda da acil ihtiyaçların başında gelen ve bölgedeki kardeşlerimizin yaralarını sarmak amacıyla Kızılay Karatay Şubesi'ne bir ambulans bedeli ulaştıracağız. Bu vesileyle Filistin topraklarının işgal edilmesini hiçbir şekilde kabul etmediğimizi beyan ediyor, Filistin halkı özgürleşene kadar, haklı davalarında kararlılıkla Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğimizi ifade ediyoruz" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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