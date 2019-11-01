Karatay Belediyesi'nden 2020 planlaması için yoğun tempo

01.11.2019 13:38

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve teknik ekibiyle yaptığı toplantılarla gelecek yılın yatırımlarını şekillendirmeye başladı. Amaçlarının kendilerinden sonraki nesillere daha yaşanılabilir bir Karatay bırakmak olduğunu belirten Başkan Kılca, "Planlamalarımıza bizlerin yanı sıra ilçenin tüm dinamiklerinin görüş ve istişareleri neticesinde şekil veriyoruz. Karatay, tüm dinamikleriyle, ortaya konan kıymetli gayretle 2023 ilke ve hedeflerine hazırlanıyor" dedi.

Karatay Belediyesi, bir taraftan ilçenin gelişmesi ve daha da ilerlemesi için hizmetlerine ara vermeden devam ederken, diğer taraftan da 2020'nin planlaması için çalışıyor.

31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından "Bir Başka Karatay" sloganıyla kollarını sıvayan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, bugünlerde gelecek yılın planlaması için belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve teknik ekipleriyle yoğun bir mesai harcıyor.

Söz konusu planlama toplantılarının yanı sıra ilçenin tüm kesimleriyle de sık sık bir araya gelen Başkan Hasan Kılca, ekibiyle birlikte hemşehrileriyle yaptığı istişareler neticesinde 2020 Planlamalarına böylece son şekli veriyor.

GELECEK NESİLLERE DAHA YAŞANABİLİR BİR KARATAY BIRAKMAK İÇİN 2020 PLANLAMAMIZI TİTİZLİKLE YAPIYORUZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, Karatay'ın geleceğinin şekillenmesinde Karatay Belediyesi ve çalışanları kadar tüm hemşehrilerine de görev düştüğünü belirtti.

Başkan Hasan Kılca, Karatay'ın öneminden bahsederek, "Karatay, derin geçmişi, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olması dolayısıyla ruhu olan bir ilçemiz. Bizler de hizmetlerimizi ve projelerimizi hayata geçirirken bu hususa büyük önem veriyoruz. Bu güne kadar ilçemizde büyük yatırımlar ve önemli projeler hayata geçti. Bizler de bizden sonraki nesillere yaşanılabilir Karatay bırakmak için gayret ediyoruz ve bu kapsamda 2020 yılının planlama toplantılarını gerçekleştiriyoruz. Başkan yardımcılarımızla, birim müdürlerimizle ve teknik ekiplerimizle birlikte 2020'de gerçekleştireceğimiz üstyapı yatırımlarının yanı sıra kültürel, sanatsal, eğitim ve sosyal projelerimizi birlikte istişare ediyoruz. İlçemiz ve hemşehrilerimiz için her şeyin en iyisi için gayret gösteriyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl da Karatay'a değer katacak hizmetleri hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

KARATAY TÜM DİNAMİKLERİYLE 2023 İLKE VE HEDEFLERİ İÇİN HAZIRLANIYOR

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Karatay Belediyesi olarak kültür, sanat, turizm, eğitim ve sosyal sorumluluk ağırlıklı yatırımlarına devam edeceklerini söyleyen Başkan Hasan Kılca, geleceğin Karatay'ına hep birlikte şahitlik etmek için var güçleriyle gayret gösterdiklerini kaydetti.

Kılca, değerlendirmesini şöyle tamamladı: "Karatay Belediyesi olarak 2023 hedef ve ilkeleri için hazırlanıyoruz. Hemşehrilerimiz ve ilçemiz için gerekli tüm planlamalarımızı yapıyoruz. Tabii Karatayımızı daha da geliştirecek, güzelleştirecek ve ileriye taşıyacak tüm vatandaşlarımızın da görüşüne, fikrine ve projelerine açığız. Bu kapsamda zaten vatandaşlarımız, üniversitelerimiz, STK'larımız, basın yayın kuruluşları ve tüm paydaşlarımızla sık sık bir araya geliyoruz. Böylece ortak akıl dediğimiz geniş yönetişim sistemimizi uygulamaya koyarak ilçemiz için düşündüğümüz yatırım ve projelerimizi hemşehrilerimizle birlikte hayata geçirmiş oluyoruz. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da çok çalışarak 2023 Türkiye'sinde Karatayımız inşallah referans ve örnek alınan ilçelerimiz arasındaki yerini alacaktır."

Kaynak: Bültenler