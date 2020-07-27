Karatay Belediyesi, Kurban Bayramı'na hazır Karatay Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla kurbanlıkların temiz ve hijyenik koşullarda kesim işleminin gerçekleştirilebilmesi için gerekli önlemleri aldı.

Karatay Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla kurbanlıkların temiz ve hijyenik koşullarda kesim işleminin gerçekleştirilebilmesi için gerekli önlemleri aldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, et üzerinde bakterilerin kısa sürede çoğalabileceği, bu nedenle kurban kesim yerlerinin de halk sağlığı açısından önemli olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, toplu kurban kesim yerlerinde veya kendi özel mülkünde, kurban kesimi yapıp çevreyi kirletenlere veya kaçak olarak halka açık yerde kesim yapanlara denetim birimlerince Kabahatler Kanunu'nun ilgili hükümleri ve zabıta yönetmeliği doğrultusunda yasal işlem uygulanacağını ve et çekimi hususunda hijyenik olmayan ortamlarda ve ruhsatsız kişilerce et çekilerek kıyma yapılmasına müsaade edilmeyeceğini bildirdi.

Kılca, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında, kurban pazar alanında vatandaşların ve satıcıların maskesiz dolaşımına, el sıkışılarak pazarlık yapılmasına ve kurbanlıkların sergilendiği çadırlarda kalabalık oluşmasına izin vermeyeceğini ifade ederek, belediye ekiplerinin, kurban kesim alanlarındaki ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarına devam edeceğini kaydetti.

Açıklamada, Karatay'ın 13 farklı yerinde oluşturulan kurban kesim alanları ise şu şekilde sıralandı:

"Büyüksinan pazar yeri, Çatalhüyük pazar yeri, Çimenlik pazar yeri, İstiklal pazar yeri, Kalenderhane pazar yeri, Karaaslan Üzümcü pazar yeri, Karkent pazar yeri, Karşehir pazar yeri, Keçeciler pazar yeri, Küçükkumköprü pazar yeri, Sedirler pazar yeri, Selimsultan pazar yeri, Uluırmak pazar yeri."

Kaynak: AA