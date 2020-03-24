Karatay Belediyesi, koronavirüs ile mücadele kapsamında denetimlerine devam ediyor
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İçişleri Bakanlığı, Zabıta Müdürlüğü, Karatay, Sağlık

Karatay Belediyesi, koronavirüs ile mücadele kapsamında denetimlerine devam ediyor

Karatay Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) riskine karşı vatandaşların sağlığı için alınan tedbirlerin artırılarak devam ettiğini bildirdi.

24.03.2020 17:26 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:26
Karatay Belediyesi, koronavirüs ile mücadele kapsamında denetimlerine devam ediyor

Karatay Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) riskine karşı vatandaşların sağlığı için alınan tedbirlerin artırılarak devam ettiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 vakalarının artışı nedeniyle ilçedeki denetimlerini sıklaştırdı.

Açıklamada, zabıta ekiplerinin, İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge kapsamında kapanan işyerleri ve ilçede faaliyet göstermeye devam eden işletmelerin denetimlerinin yapıldığı belirtildi.

Ekiplerin, Ticaret Bakanlığı'nın yayınladığı "Marketler ve pazar yerlerinde sebze ve meyvelerin tüketicilerce seçilmeden, satıcılarca gerekli hijyen koşullarına dikkat edilerek satılması ve tezgahlar arasında boşluk bırakılması" yönündeki genelge kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili, "Esnafa tezgahlar arasında güvenli mesafe oluşturmaları yönünde bilgilendirme ve uyarıda bulunurken, vatandaşlar da tezgahlarda satılan ürünlere dokunmamaları konusunda uyarıldı." bilgisinin verildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçe genelinde vatandaşların sağlığını korumak için çalışmalara devam edildiğini vurguladı.

Yaşlı ve kronik hastaların kendilerini koruyabilmeleri için evlerinde kalmaları gerektiğini hatırlatan Kılca, şunları kaydetti:

"Pazar esnaflarımız ve alışveriş yapan vatandaşlarımızı gerekli önlemleri almaları için hem bilgilendiriyoruz hem de uyarıyoruz. Bu vesileyle bir kez daha Karatay'da yaşayan ama özellikle de yaşlı ve kronik hastalığı bulunan tüm vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça kalabalık yerlerden uzak kalmasını istiyoruz. İlçemiz genelinde denetimlerimiz ve ortak kullanım alanlarındaki dezenfekte çalışmalarımız devam edecek. Halkın sağlığı her şeyden önemli. Onun için hep birlikte ülkemizde ve dünyada hızlıca yayılan bu salgına karşı temizlik ve hijyen kurallarına uyarak atlatacağız inşallah."

Kaynak: AA

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