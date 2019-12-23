Karatay Belediyesi kışa hazır

23.12.2019 16:53 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:53

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; kış aylarında 175 personel, 41 araç ve iş makinasıyla vatandaşların hizmetinde olacaklarını belirtti. Kılca, ilçe merkezinin yanı sıra merkeze uzak tüm mahallelerde de vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi için üzerlerine düşeni yapacaklarını söyledi.

Karataylıların rahat bir kış geçirmeleri için büyük çaba gösteren Karatay Belediyesi, kışla mücadele çalışmalarına yönelik gerekli tedbirlerini aldı ve bütün hazırlıklarını tamamladı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçe merkezinde ve merkeze uzak tüm mahallelerde oluşabilecek kar ve buzlanmaya karşı ekiplerin hazır olduğu kaydederek Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı bütün ekiplerinin kar ve buzlanmaya karşı konuşlandırıldığını ifade etti.

ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ

Başkan Hasan Kılca, "Fen İşleri Müdürlüğümüz, kış ayları boyunca ilçe merkezinde ve merkeze uzak bütün mahallelerimizde oluşabilecek olumsuzluklara karşı hazır durumda olacaklar. Bu kapsamda; 4 adet kar küreme ve tuzlama aracı, 2 adet solisyon aracı, 2 adet 40'ar tonluk, 1 adet 50 tonluk ve 1 adet de 20 tonluk solisyon stok tankı, 5 adet kar küreme aracı, 5 adet minikepçe, 5 adet bekoloder, 7 adet loder, 9 adet greyder başta olmak üzere toplamda 41 aracımız ve 175 personelimizle kış boyunca hemşehrilerimizin hizmetinde olacağız. Yine 170 ton tuz ve 130 ton buz çözücü-önleyici solüsyonumuz hazır. Amacımız, yağışların ilçemizi olumsuz etkilememesi ve hemşehrilerimizin rahat bir kış geçirmesine katkı sunmak. Karatay Belediyesi olarak bu konuda da üzerimize düşeni yapacağız" dedi.

KARATAY BELEDİYESİ 7/24 HEMŞEHRİLERİMİZİN HİZMETİNDE

Kış ile ilgili bütün çalışmalarının koordineli bir şekilde yürütüleceğini ifade eden Hasan Kılca, merkezde olduğu gibi merkeze uzak mahallelerde de vatandaşların mağdur olmamalı için aynı hassasiyeti göstereceklerinin altını çizdi.

Kılca, gece ve gündüz olmak üzere vardiyalı olarak çalışacak ekiplerin meydana gelebilecek olumsuzluklara anında müdahale edeceğini ifade ederek vatandaşların kar nedeniyle oluşabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı 0 332 350 13 13 nolu hattan ilgili birimlere ulaşabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Bültenler