Karatay Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi programları devam ediyor
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Karatay Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi programları devam ediyor

Karatay Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi programları devam ediyor
Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı - Haberler | Güncel

İlahiyatçı ve yazar Ahmet Bulut, Karatay Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisinin "Gözümüzün Nuru Namaz" programına konuşmacı olarak katıldı.

İlahiyatçı ve yazar Ahmet Bulut, Karatay Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisinin "Gözümüzün Nuru Namaz" programına konuşmacı olarak katıldı.

Gençlik Meclisinin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan programda Bulut, namazın din için önemi, namazın sevdirilmesi ile bu güne yansımalarını gençlere anlattı.

Namazın tüm Müslümanlar için çok kıymetli olduğunu vurgulayan Bulut, şunları kaydetti:

"Namaz dinin direği, cennetin anahtarı, müminin miracıdır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in diliyle gözümüzün nurudur. Dolayısıyla kullar olarak bizler, gözümüzün nuru göz aydınlığımız olan namazdan, Kur'an'dan ve Kur'an-ı Kerim'in hükümlerinden yüz çevirmememiz gerekiyor. 'Size iki şey bırakıyorum, bunlara sarıldığınız sürece asla yanlışa düşmezsiniz. Bunlar Allah'ın kitabı ve benim sünnetim' buyurdu sevgili peygamberimiz. İnsan, namazın hakikatine vakıf olduğu zaman samimiyet, ihlas ve inceliği ile Allah kuluna miracı yaşama fırsatı vermiştir. Namaz müminin kurtuluşu, kalbinin huzur ve mutmain olması için bir nevi rızkıdır. Bizler mümin olarak üzerimize düşeni yapmalı ve kurtuluşumuz için Allah'tan yardım dilemeliyiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı

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