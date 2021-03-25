Karatay Belediyesi kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı
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Karatay Belediyesi kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı

Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel
Karatay Belediyesi kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı

Karatay Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı ve soğuk hava sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için kedi ve köpek besleme istasyonlarına, açık alanlara yem ve su bıraktı.

Karatay Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı ve soğuk hava sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için kedi ve köpek besleme istasyonlarına, açık alanlara yem ve su bıraktı.

Belediyeden yapılan açıklamada, ilçedeki 19 adet köpek, 10 adet kedi besleme istasyonu ve 200 adet kuş evine yılda 40 ton köpek maması, 4 ton kedi maması ile kuş yemi bırakıldığı ifade edildi.

Hava sıcaklıklarının düşmesi ve kar yağışından "en çok" hayvanların etkilendiği belirtilen açıklamada, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın şu görüşlerine yer verildi:

"Soğuk ve karlı havalarda sokak hayvanları için bıraktığımız yiyecek miktarını arttırıyoruz ve olumsuz hava şartları karşısında yaşam mücadelesi veren sessiz dostlarımızın beslenmesine yönelik bu tür çalışmaları önemsiyoruz. Sokaktaki canlarımız bizlere Allah'ın emanetidir. Bu bilinç ve sorumlulukla düzenli olarak sokaktaki canlılarımızın besleme ve bakımlarını yapıyoruz. Sokak hayvanları ve yaban hayvanlarına karşı vatandaşların olumsuz hava şartları nedeniyle daha fazla duyarlı olmaları da son derece önem taşıyor. Her canlının yaşam hakkına saygı duymak hepimizin önceliği olmalıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

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