Karatay Belediyesi ile Tatvan ve Günkırı belediyeleri arasında "kardeş belediye" protokolü imzalandı Konya'nın Karatay Belediyesi ile Bitlis'in Tatvan Belediyesi ve Güroymak ilçesinin Günkırı Belde Belediyesi arasında "kardeş belediye" protokolü imzalandı.

Konya'nın Karatay Belediyesi ile Bitlis'in Tatvan Belediyesi ve Güroymak ilçesinin Günkırı Belde Belediyesi arasında "kardeş belediye" protokolü imzalandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın aralarında bulunduğu heyet Tatvan'a geldi.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ile Günkırı Belde Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy tarafından karşılanan heyet, Nemrut Krater Gölü ile Van Gölü sahilinde incelemelerde bulundu.

Daha sonra Tatvan Belediye Başkanlığına geçerek burada Geylani ile protokol imzalayan Kılca, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tatvan Belediyesi ile iş birliği ve kardeşlik protokolü imzaladıklarını söyledi.

Protokolün hayırlara vesile olmasını dileyen Kılca, "İnşallah bundan sonra önemli ve güzel projeler yapacağız. Bu protokolün öncelikli amacı gönül köprüsü oluşturmaktır. Her iki belediyemize ve her iki kentimizin halkına hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Geylani ise Konya'dan gelen heyeti il merkezi ve ilçelerde ağırladıklarını belirterek, "Kentimizi kedilerine tanıttık. Buradaki güzellikleri gördüler. Karşılıklı iş birliği protokolümüzü imzaladık. Mevlana kenti ile kardeş belediye olmak bizi ayrıca gururlandırdı. İnşallah güzel işlere ve projelere imza atacağız." dedi.

Kılca ardından Başkan Çetinsoy ile "kardeş belediye" protokolünü imzaladı.

Kaynak: AA