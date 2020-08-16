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Karatay Belediyesi ile KTO arasında protokol

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Konya Ticaret Odası (KTO) ile imzaladığı işbirliği protokolü sayesinde istihdam ve mesleki yeterliliği artırmayı hedefliyor.

Karatay Belediyesi ile KTO arasında protokol
16.08.2020 11:41 | Son Güncelleme: 16.08.2020 11:45

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Konya Ticaret Odası (KTO) ile imzaladığı işbirliği protokolü sayesinde istihdam ve mesleki yeterliliği artırmayı hedefliyor.

Karatay Belediyesi, şehirdeki eğitim kurumları ve STK'larla imzaladığı işbirliği protokollerine bir yenisini daha ekleyerek KTO ile de ortak çalışma kararı aldı.

KTO Meclis Salonunda gerçekleşen protokol imza töreninde konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, bu protokolün Konya'ya çok şey katacağını söyledi. Kılca, "KTO hem ülkemizin hem de Konyamızın en önemli meslek örgütlerinden birisi. Şehrimizin milli hasılasına, istihdamına, ihracatına ve üretimine yönelik yaptığınız katkılar takdir edici. Bilindiği gibi İstanbul Sanayi Odası tarafından Türkiye'nin 'İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' listesi de açıklandı. Listeye Konya'mızdan 15 firma girdi. Bu vesileyle şehrimize katkı sunan tüm oda yönetimini, üyelerinizi, sanayicilerimizi üreticilerimizi tebrik ediyorum. Karatay'da 26 bine yakın işyeri var. Yine irili ufaklı 50'nin üzerinde sanayi sitesi var. Bu işyerlerinin büyük bir kısmı KTO üyesi. Dolayısıyla bugün imzalayacağımız protokolün de buralardaki istihdamın gelişmesi ve mesleki yeterliliğin artmasında önemli olduğunu düşünüyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Konyamızın Karatay'ımızın daha iyi noktalara ulaşması için destek vermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

KTO Başkanı Selçuk Öztürk ise, KTO Karatay Üniversitesi'nin, yurtlarının, fuar alanı ve mesleki eğitim merkezlerinin Karatay ilçesinde olduğunu hatırlatarak, bu durumun Karatay Belediyesi ile olan ilişkileriyle bağlantılı olduğunu söyledi ve desteklerinden dolayı Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür etti. Başkan Öztürk, "Bugüne kadar Karatay Belediyesi'yle pek çok çalışma yaptık. Ama bugün imzaladığımız bu çalışmayı ayrıca önemsiyoruz ve bizim için çok kıymetli bir karar. Çünkü insanımızın mesleki yeterliliği ile işsizlik her zaman konuştuğumuz konular arasında. Bu protokolün hem Konya iş aleminin nitelikli personel ihtiyacının karşılanmasına hem de işsizlik rakamlarının daha da aşağılara çekilmesine yani istihdama önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Törenin sonunda Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve KTO Başkanı Selçuk Öztürk, ortak işbirliği protokolüne imzaları attı. - KONYA

Kaynak: İHA

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