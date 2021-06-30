Karatay Belediyesi ilçeye 150 yeni yeraltı çöp konteynırı yerleştirdi
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Karatay Belediyesi ilçeye 150 yeni yeraltı çöp konteynırı yerleştirdi

Karatay Belediyesi ilçeye 150 yeni yeraltı çöp konteynırı yerleştirdi
Anadolu Ajansı / Taner Aydın - Haberler | Güncel

Karatay Belediyesi ilçede 150 yeni yeraltı çöp konteynırının kurulumunu yaptı.

Karatay Belediyesi ilçede 150 yeni yeraltı çöp konteynırının kurulumunu yaptı.

Karatay Belediyesi, şehir merkezinde bulunan çöp konteynerlerini yeraltına almak için sürdürdüğü çalışma çerçevesinde 550 adet eski tip çöp konteynerini toplayarak yerine 150 adet kancalı yarı yeraltı çöp konteynerinin daha kurulumunu gerçekleştirdi.

belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, görüntü kirliliğinin ve çöp kokusunun önüne geçilmesi amaçlanan çalışma ile yeni konteynerler yer üstü klasik konteynerlere göre daha fazla çöp toplama kapasitesine sahip. Bunun yanı sıra çöp toplama araçları daha az trafikte olacağı için hem trafiğe hem de yakıt tasarrufu anlamında olumlu katkısı olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca belediye olarak Karatay'ın her noktasında tüm ekiplerinin çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüldüğünü ifade etti.

Başkan Hasan Kılca'nın açıklamanın devamında şu sözlerine yer verildi:

Daha güzel, daha temiz ve yaşanabilir bir Karatay için ilçemize hizmet ediyoruz. Bu kapsamda da klasik çöp konteynerlerinin çevresinde oluşan kirliliği ve kokuyu gidermek adına yer altı çöp konteyneri çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son olarak 550 adet eski tip çöp konteyneri toplayarak yerine 150 adet kancalı yarı yeraltı çöp konteynerinin kurulumunu tamamladık. Amacımız çevresiyle, çehresiyle doğası ve tüm değerleriyle bambaşka bir Karatay'ı hep birlikte oluşturabilmek. Tabii bu noktada vatandaşlarımızdan isteğimiz çöpleri konteynerlerinin içine atmaları. Çevremizi hep birlikte temiz tutalım. Temizlik işleri çalışanlarımız yoğun mesai harcıyorlar. Bizler de hızla eksiklikleri gidermek adına çalışıyoruz ve bu doğrultuda da çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın

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