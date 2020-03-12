Karatay Belediyesi, ilçedeki tüm okulları dezenfekte ediyor
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Karatay Belediyesi, ilçedeki tüm okulları dezenfekte ediyor - Haber
Hasan Kılca, Karatay, Konya, Güncel

Karatay Belediyesi, ilçedeki tüm okulları dezenfekte ediyor

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, ilçe merkezi ve merkeze uzak mahallelerde bulunan tüm okullarda dezenfekte çalışmalarına başladı.

12.03.2020 14:39 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:39
Karatay Belediyesi, ilçedeki tüm okulları dezenfekte ediyor

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, ilçe merkezi ve merkeze uzak mahallelerde bulunan tüm okullarda dezenfekte çalışmalarına başladı.


Karatay Belediyesi, Çin'de başlayan ve bütün dünyayı saran koronavirüsünün etkilerini en aza indirmek, okullarda öğrencilerin elinin değdiği yerlerin daha temiz ve sağlıklı olması için ilçe genelindeki tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde bakteri ve virüslere karşı dezenfekte çalışması başlatıldı. Karatay Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekipler, Covid-19 virüsünün dünyada baş göstermesi dolayısıyla yıl boyunca gerçekleştirdikleri dezenfekte çalışmalarını sıklaştırdı. Karatay'daki tüm okulları kapsayan dezenfekte çalışmaları kapsamında sınıflarda sıralar, masalar, pencere kulpları, yemekhaneler, kantinler, koridorlar ve tuvaletler gibi öğrencilerin ortak alanları ile daha pek çok yer, ekipler tarafından dezenfekte ediliyor.


"Çocuklarımız ve vatandaşlarımız bizim için çok değerli


Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, okullarda yürütülen dezenfekte çalışmaları hakkında bir değerlendirmede bulundu. Karatay Belediyesi olarak en büyük önceliklerinin vatandaşların huzuru, mutluluğu ve özellikle de sağlığı olduğunun altını çizen Başkan Hasan Kılca, "Karatay Belediyesi olarak yıl boyunca zaten Çevre ve Temizlik Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, ilçemiz genelinde virüs, bakteri ve haşerelere karşı ilaçlamalarını yapıyorlardı. Ancak koronavirüs olarak bilinen Covid-19 virüsünün Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan şehrinde ortaya çıkması ve dünya geneline yayılması sonrası çalışmalarımızı sıklaştırdık. Karatay Belediyesi olarak, Covid-19 virüsüyle ilgili haberlerin kamuoyuna yansıdığı ilk günden itibaren gelişmeleri çok yakından takip ederek, ülkemizde ve şehrimizde oluşabilecek her türlü olumsuzluğa karşı tüm değerlendirmelerimizi yaptık, tedbirlerimizi büyük bir titizlikle aldık. Bu kapsamda da Çevre ve Temizlik Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, ilçemiz genelindeki tüm okullarda sınıflar, koridorlar, lavabolar ve lavabolardaki tuvaletler ile merdiven demirleri gibi yavrularımızın özellikle ortak alanlarının yanı sıra sıkça dokunulan yüzeyleri dezenfekte ediyor. Çalışmalarımızı aralarında Covid-19 olarak bilinen yeni korona virüsün de bulunduğu diğer virüs ve bakterilere karşı etkili olduğu kanıtlanmış dezenfektanlarla yürütülmektedir. Okullarımızın yanı sıra ilçemizde cami, park tesisler ve daha pek çok alanda da yürüteceğiz. İnşallah ülkemiz yapılan bu gayretli çalışmalarla bugüne kadar olduğu gibi bu olumsuzluktan da en az etkiyle kurtulacaktır" ifadelerini kullandı.


"Başkan Hasan Kılca'dan çocuklara ve vatandaşlara hijyen tavsiyesi"


Hasan Kılca, Covid-19 virüsünün alt edilebilmesinin ulusal ve uluslararası seviyede çaba gerektiren bir durum oluğuna vurgu yaparak bu enfeksiyondan etkilenmemek için herkese büyük görevler düştüğünü söyledi. Kılca, "Biz, temelinde temizlik olan bir medeniyete, inanca ve kültüre sahibiz. Dolayısıyla öğrenci kardeşlerim ve vatandaşlarımdan ricam; özellikle şu dönemde kişisel hijyen ve el yıkamaya karşı biraz daha hassas olmalarıdır. Ben bu vesileyle tüm insanlığa geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.


"Sağlık Bakanlığımızın koronavirüsle mücadelesi dünyaya örnek oldu"


Dünya genelinde Covid-19 ile mücadelenin sürdüğünü dile getiren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, virüsün ortaya çıkmasıyla birlikte Türkiye'nin yürüttüğü çalışmalar ve etkili gayretin ise tüm dünyanın dikkatini çektiğini söyledi.


Başkan Hasan Kılca, "Sağlık Bakanlığımız, Dünya Sağlık Örgütü'nün bu yeni tip koronavirüs salgınına karşı acil durum ilan etmesinden çok daha önce havalimanlarında termal kamera ve gözlem uygulaması başlattı. Daha sonra ise virüsün görüldüğü yüksek riskli ülkelerle uçuşlar durduruldu, İran ve Irak'la kara sınırları kapatıldı. Yine bakanlığımız, Bilim Kurulu'nun da önerileri doğrultusunda sınır bölgelerine sahra hastaneleri kurdu, virüsün görüldüğü ülkelerden Türkiye'ye giriş yapanlar için de 14 günlük gözlem sürecini başlattı. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve ekibinin bu büyük gayreti, alınan önlemler dünyanın dikkatini çekti. Ben bu vesileyle Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve ekibine çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki ülkemiz ve milletimiz, bugüne kadar olduğu gibi bu olumsuzluğu da kısa sürede atlatacaktır" diye konuştu. - KONYA

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı Haber
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı
Cristiano Ronaldo, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Haber
Cristiano Ronaldo, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Bakan'dan koronavirüs müjdesi! Virüsün etkisini yitireceği tarihi verdi Haber
Bakan'dan koronavirüs müjdesi! Virüsün etkisini yitireceği tarihi verdi
Yasak Elma'nın Yıldız'ı küvet pozuyla takipçilerini mest etti Haber
Yasak Elma'nın Yıldız'ı küvet pozuyla takipçilerini mest etti
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi Haber
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi
Çin hükümeti, yaşananları dünyaya anlatan Türk öğretmene faturayı kesti Haber
Çin hükümeti, yaşananları dünyaya anlatan Türk öğretmene faturayı kesti
Anne, kızının çaldığı 2 bin lira değerindeki yüzüğü kuyumcuya geri verdi
Anne, kızının çaldığı 2 bin lira değerindeki yüzüğü kuyumcuya geri verdi
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Yıkım kararına tepki gösteren anne ve kızı, kendilerini eve kilitledi
Yıkım kararına tepki gösteren anne ve kızı, kendilerini eve kilitledi
Bonzai kullanıp direksiyona geçen sürücü, park halindeki minibüse çarparak durabildi
Bonzai kullanıp direksiyona geçen sürücü, park halindeki minibüse çarparak durabildi
Son dakika: Beştepe'de Erdoğan'ın liderliğinde koronavirüs zirvesi
Son dakika: Beştepe'de Erdoğan'ın liderliğinde koronavirüs zirvesi
Borcunu isteyen alacaklıya, 'Ödedik' mesajını atan şahıs canından oldu
Borcunu isteyen alacaklıya, "Ödedik" mesajını atan şahıs canından oldu
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
CHP'li Yıldırım Kaya, okulların tatil edilmesi durumunda AVM'lerin tehlike yaratacağını söyledi
CHP'li Yıldırım Kaya, okulların tatil edilmesi durumunda AVM'lerin tehlike yaratacağını söyledi
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı
Davutoğlu'ndan Erdoğan'la ilgili dikkat çeken sözler: Borcumu en iyi şartlarda iktidar bırakarak verdim
Davutoğlu'ndan Erdoğan'la ilgili dikkat çeken sözler: Borcumu en iyi şartlarda iktidar bırakarak verdim
Euroleague yönetimi, koronavirüs nedeniyle tüm sezonu süresiz askıya aldığını açıkladı
Euroleague yönetimi, koronavirüs nedeniyle tüm sezonu süresiz askıya aldığını açıkladı
Henry Onyekuru'nun adalesinde zorlanma tespit edildi
Henry Onyekuru'nun adalesinde zorlanma tespit edildi
Türkiye'de koronavirüs salgını var mı? Yetkili isimden merak edilen soruya yanıt
Türkiye'de koronavirüs salgını var mı? Yetkili isimden merak edilen soruya yanıt
Sabiha Gökçen'de üç kişinin öldüğü uçak kazasında ön rapor: Uçağa isabet eden yıldırım pilotların stresini arttırdı
Sabiha Gökçen'de üç kişinin öldüğü uçak kazasında ön rapor: Uçağa isabet eden yıldırım pilotların stresini...
Fatih Terim, koronavirüse önlem olarak genel kurul üyelerini takım uçağına almayacak
Fatih Terim, koronavirüse önlem olarak genel kurul üyelerini takım uçağına almayacak
Kenan Doğulu ve Beren Saat, koronavirüste '14 gün kuralına' uymadı
Kenan Doğulu ve Beren Saat, koronavirüste "14 gün kuralına" uymadı
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü küresel salgın ilan etti
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü küresel salgın ilan etti
DSÖ, koronavirüsü pandemi ilan etti! Peki pandemi-pandemik hastalıklar nedir?
DSÖ, koronavirüsü pandemi ilan etti! Peki pandemi-pandemik hastalıklar nedir?
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara okulların neden tatil edilmediğini açıkladı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara okulların neden tatil edilmediğini açıkladı
Konya'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si uzman çavuş, 3 kişi hayatını kaybetti
Konya'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si uzman çavuş, 3 kişi hayatını kaybetti
Koronavirüs hızla yayılıyor! Macaristan, Slovakya ve Washington'da OHAL ilan edildi
Koronavirüs hızla yayılıyor! Macaristan, Slovakya ve Washington'da OHAL ilan edildi
Irak'ın Bağdat şehrinde Amerikan ve İngiliz askerlerinin bulunduğu üsse roket saldırısı düzenlendi: 3 ölü
Irak'ın Bağdat şehrinde Amerikan ve İngiliz askerlerinin bulunduğu üsse roket saldırısı düzenlendi: 3 ölü
NBA, Rudg Gobert'in koronavirüse yakalanması nedeniyle tüm maçları süresiz olarak askıya aldı
NBA, Rudg Gobert'in koronavirüse yakalanması nedeniyle tüm maçları süresiz olarak askıya aldı
AK Partili vekiller, Erdoğan'ın selamına isim koydu: Diriliş Ertuğrul selamı
AK Partili vekiller, Erdoğan'ın selamına isim koydu: Diriliş Ertuğrul selamı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika James Jeffrey Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Can Yaman Uğur Akkuş Sadi Konuk Müslüm Gürses
Spor Fatih Terim Metin Oktay Bülent Uygun Ünal Karaman Ali Palabıyık
Daha Fazla Wuhan Avrupa Vatandaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Karatay Belediyesi, ilçedeki tüm okulları dezenfekte ediyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 15:18:00. #1.14#