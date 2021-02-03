Karatay Belediyesi ilçedeki taksici ve dolmuşçu esnafına hijyen seti dağıttı

Karatay Belediyesi'nin taksici ve dolmuşçu esnafına hijyen seti dağıttığı bildirildi.

Karatay Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, belediyenin ilçe genelinde yürüttüğü koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, bugüne kadar ilçedeki bütün taksi ve şehir içi minibüs hareket merkezlerine dezenfektan, maske ve bilgilendirici broşürden oluşan temizlik seti desteği dağıttığı belirtildi.

Bu çalışmayla hem yolcuların hem de onlarla doğrudan her gün iletişime geçen taksi ve dolmuş şoförlerinin sağlığının korunmasının hedeflendiği kaydedildi.

Ayrıca vatandaşlara bugüne kadar 500 binin üzerinde maske ve 23 bin esnafa da dezenfektan dağıtımı yapıldığı anımsatılan açıklamada, bu çalışmalar çerçevesinde bugüne kadar 35 bin litrenin üzerinde dezenfektan dağıtımı yapıldığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, normal hayata dönüşün daha sağlıklı seyredebilmesi için ilçe genelinde buna benzer çalışmaların aralıksız devam edeceğini dile getirdi.

Kılca, şunları kaydetti:

"Dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkileyen salgına karşı topyekün bir mücadele veriyoruz. Bu anlamda Karatay Belediyesi olarak hemşehrilerimizin sağlığını olumlu yönde etkileyecek her türlü çalışma içerisindeyiz. Bu çalışmalarımızın önemli bir kısmını da salgının etkisini azaltacak maske ve dezenfektan desteğini oluşturuyor. Bu kapsamda maske, dezenfektan ve bilgilendirici broşürden oluşan temizlik setlerimizi ilçemiz genelindeki bütün minibüs ve taksi duraklarına teslim ettik. Zira gün içinde toplu ulaşımı kullanan vatandaşlarımızın ve esnafımızın sağlığı son derece önemli. Karatay Belediyesi olarak virüsün vatandaşlar arasında yayılım hızını en aza indirmek için çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın