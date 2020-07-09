Karatay Belediyesi ilaçlama ekibi çalışmalarını sürdürüyor Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, sıcak yaz günlerinde vatandaşların açık ile kapalı alanlarda daha rahat vakit geçirmesini sağlamak ve haşerelerin zararlı etkilerini en aza indirmek için ilaçlama çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, sıcak yaz günlerinde vatandaşların açık ile kapalı alanlarda daha rahat vakit geçirmesini sağlamak ve haşerelerin zararlı etkilerini en aza indirmek için ilaçlama çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor.

Karatay Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilaçlama çalışmalarını merkez mahalleler ile merkeze uzak mahallelerde belirlenen program dahilinde sürdürüyor. Bu kapsamda ilaçlama ekipleri; yeşil alan, ağaç, çöp konteynerlerinde ve bütün mahalle ile sokaklarda haşereye karşı sabah erken saatlerden gece geç saatlere kadar ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor. Söz konusu çalışmayla doğaya ve insan sağlığına zararlı canlıların üremesinin de önüne geçen ekipler, ilaçlama çalışmalarında Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan onaylı, insan sağlığına uygun ilaçları kullanıyor. Vatandaşlardan gelen tüm ilaçlama taleplerini karşılayan ilaçlama ekipleri, halkın özellikle de çocukların sağlığını korumak amacıyla erişkin haşerelerin barınma alanları olan bütün parklar, bahçeler ile rögarlar ve mazgalları da düzenli olarak ilaçlıyor. Çalışmalarda ilçe genelindeki bütün açık ve kapalı pazar yerlerini de ihmal etmeyen Karatay Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, doğada yaşayan kuş, arı ve sokak hayvanları gibi canlıların zarar görmemesi için çok titiz bir şekilde hareket ediyor. Belli bir periyot dahilinde yapılan ilaçlama çalışmaları Eylül ayı sonuna kadar devam edeceği belirtildi. - KONYA

Kaynak: İHA