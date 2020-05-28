Karatay Belediyesi hizmet filosuna 34 yeni araç ekledi Karatay Belediyesi, vatandaşa daha etkin ve hızlı şekilde hizmet verebilmek için araç filosunu yeni ve modern araçlarla güçlendirdi.

Karatay Belediyesi, vatandaşa daha etkin ve hızlı şekilde hizmet verebilmek için araç filosunu yeni ve modern araçlarla güçlendirdi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, gazetecilere yaptığı açıklamada, araçları kredi kullanmadan belediyenin öz kaynaklarıyla satın aldıklarını söyledi.

İnsan ve hizmet odaklı yönetim anlayışıyla bütçelerini verimli ve etkin kullandıklarını anlatan Kılca, devam eden proje ve yatırımlarda herhangi bir aksama olmadığının altını çizdi.

Kaliteli hizmet için çalışmaların sürdüğüne işaret eden Kılca, şunları kaydetti:

"Beldiye imkanlarıyla borçlanmadan alınan 5 çekici tır, 5 dorse, 6 kamyon, 2 Beko Loder (Kazıcı ve Yükleyici), 1 Loder (Yükleyici), 1 greyder, 4 kamyonet, 10 vakumlu el süpürme aracı araç parkurumuza dahil edildi. Modern dünyanın sağladığı teknolojik gelişmeleri hizmet standartlarımıza dahil ediyoruz. Bu kapsamda araç filomuzu da her geçen gün güçlendirerek ilçemizin dört bir yanına hizmet götürmeye devam diyoruz."

Kaynak: AA