Karatay Belediyesi çölyak hastaları için glutensiz ekmek üretti

05.11.2019 12:08

Karatay Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası kentteki çölyak hastaları için glutensiz ekmek üretimine başladı.

Belediye önünde düzenlenen tanıtım töreninde konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, çölyak hastalarının bundan böyle ihtiyaçları olan glutensiz ekmeği Karatay Halk Ekmek'e ait satış büfelerinden kolayca temin edebileceğini söyledi.

Vatandaşların glutensiz ekmekleri belediyeye ati ekmek büfesinden daha ucuz fiyata alacaklarını belirten Kılca, "Ülkemizde pek tanınmayan ama gluten hassasiyeti nedeniyle sıkıntı çeken vatandaşlarımız var. Arpa, buğday, çavdar gibi tahıl ürünlerinde gluten maddesi mevcut. Bu madde bazı vatandaşlarımızda meydana getirdiği tahribat nedeniyle her ekmeği tüketemiyor. Bu hastalığın toplumda görülme olasılığı yüzde bir. Konya'da, tespit edilmiş bin 700 çölyak hastası var. Bu hemşerilerimizin talebleri doğrultusunda konuyu gündemize aldık ve bu ekmeği ürettik. Gluten hastaları bu ürünleri önceden il dışından getirtmeye çalışıyorlardı. Böylece piyasaya göre çok daha ucuz bir fiyata glutensiz ekmeklerimiz vatandaşlarımıza sunulmuş oldu." ifadelerini kullandı.

Törene katılan Konya Çölyak Derneği Başkanı Şerife Sadakatlı da bu konuda duyarlı davranan Kılca'ya dernek üyeleri adına teşekkür etti.

Belediye önündeki satış büfesinden temin edilebilecek glutensiz ekmekler 60 gramlık paketler halinde satışa sunulurken, ihtiyaç halinde üretim miktarının artırılacağı belirtildi.

Proğram sonunda törene katılan vatandaşlara glutensiz ekmek dağıtıldı.

Kaynak: AA