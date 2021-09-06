Karatay Belediyesi birimler arası futbol turnuvası başladı

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, sportif alanda hayata geçirdiği projelerine belediye bünyesinde organizasyonlar düzenleyerek devam ediyor.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, sportif alanda hayata geçirdiği projelerine belediye bünyesinde organizasyonlar düzenleyerek devam ediyor.

Karatay Belediyesi tarafından, çalışanlar arasındaki iletişim ve birlikte mücadele etme duygusunu destekleyip geliştirmek için "Birimler Arası Futbol Turnuvası" düzenlendi. Makine İkmal, Veteriner İşleri, Zabıta, Basın ve Yayın, İmar ve Şehircilik, Çevre Koruma ve Kontrol, Park ve Bahçeler, Mali Hizmetler, Fen İşleri, Emlak ve İstimlak ile Yazı İşleri Müdürlükleri ile Sıfır Atık Grubu ve Güvenlik ekiplerinden oluşan birimler, takımlarını kurarak turnuvaya katıldı. Toplam 18 takımın mücadele ettiği, yedeklerle birlikte 198 oyuncunun yer aldığı turnuva boyunca 24 grup maçı, 4 çeyrek iki yarı final 1 de final maçı olmak üzere toplamda 31 karşılaşma yapılacak ve turnuva 1 Ekim'de sona erecek. Bir hayli çekişmeli ve heyecanlı geçen organizasyona katılan belediye personeli, turnuvayı düzenleyen Karatay Belediyesi'ne ve n Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür ederek, söz konusu etkinliğin kendileri için oldukça faydalı olduğuna vurgu yaptı. Turnuva hakkında açıklama yapan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, yoğun çalışma ortamı içerisinde çalışanların stres atması ve personelin birlikte mücadele etme duygusunu geliştirmek amacıyla turnuvanın düzenlendiğini ifade etti.

Organizasyonda mücadele eden bütün takımlara başarılar dileyen Başkan Hasan Kılca, "Futbol turnuvasını özelikle birimlerimiz arasındaki dostluğu, birliği, kaynaşma ve dayanışmayı daha da pekiştirmek, çalışanlarımızın ruhen ve bedenen daha sağlıklı şekilde olmalarını sağlamanın yanı sıra personelimize spor yapma alışkanlığı kazandırmak amacıyla düzenledik. Turnuvamız, ilk günden renkli görüntülere sahne oluyor. Bu organizasyonun en güzel yanı tüm çalışanlarımızı bir araya getirerek birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirmesi oldu. Bu vesileyle, turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar diliyor, bu güzel tablo için bütün çalışma arkadaşlarıma ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı