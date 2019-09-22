Karatay Belediyesi asfalt çalışmalarını sürdürüyor

22.09.2019 10:50

Sosyal, kültürel ve eğitime yönelik projelerinin yanı sıra fiziki belediyecilik çalışmalarıyla da ilçenin çehresini değiştiren Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, ilçe merkezi ve mahalle yollarındaki modernizasyon faaliyetlerine devam ediyor.



Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Fevzi Çakmak Mahallesinde sürdürülen sokak asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi. Asfaltlama çalışmalarına ilişkin belediye başkan yardımcıları ve fen işleri müdürlüğüne bağlı ekiplerden bilgi alan Başkan Kılca, şehrin çehresini değiştiren hizmetlerine devam ettiklerini belirtti.



Karatay Belediyesi olarak yeni asfalt sezonu çalışmalarının belirledikleri plan çerçevesinde sürdürdüklerini söyleyen Başkan Kılca, "Belediyeler, sosyal ve kültürel belediyeciliğin yanı sıra fiziki ve üst yapı belediyeciliğine de önem vermesi gerekiyor. Karatay Belediyesi olarak bunu başardığımıza inanıyoruz. Şu anda da alt yapıyı ve üst yapıyı güzelleştirip, insanların yaşamlarını kolaylaştırma adına yapılan çalışmaların güzel bir örneğini görüyoruz. Ekiplerimiz ilçemizin birçok noktasında faaliyetlerini sürdürüyor. Gerek yolları bozulan ve ulaşımı zorlaştıran alanlarda gerekse de yeni yol çalışmalarında hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Şu anda da Fevzi Çakmak Mahallemizde Buğday Pazarı sitemizde sokak asfaltlama çalışmalarını sürdürüyoruz. Bizler de yapılan çalışmaları yerinde inceledik. Burası ekiplerimizin çalışması sonrasında inşallah daha güzel ve kullanışlı olacak. Bilindiği gibi bu yıl ilçemiz genelindeki asfaltlama çalışmalarımız için 150 bin ton asfalt dökme hedefi koyduk. Bu hedefin tutturulması, hatta aşılması için tüm ekiplerimizle birlikte yoğun bir gayret içindeyiz. Amacımız, altyapısı ve kanalizasyonu tamamlandıktan sonra ilçemizde asfaltsız yol kalmaması" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA