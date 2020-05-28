Karatay Belediyesi araç filosuna 34 yeni araç ekledi Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, etkin ve hızlı hizmet verebilmek için araç filosuna yeni ve modern 34 araç eklendiğini belirtti.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, etkin ve hızlı hizmet verebilmek için araç filosuna yeni ve modern 34 araç eklendiğini belirtti.

Kılca, yaptığı yazılı açıklamada, insan ve hizmet odaklı yönetim anlayışıyla zamanında, eksiksiz hizmet vermek için bütçelerini verimli ve etkin kullandıklarını aktardı.

Her geçen gün araç filosunu güçlendirdiklerini belirten Kılca, şunları kaydetti:

"Araç filomuza dahil ettiğimiz 34 yeni aracımızın toplam maliyeti 7 milyon 710 bin liradır. Özellikle yaşadığımız salgın sürecinin belediye hizmetlerimizi olumsuz etkilememesi adına doğru planlamalar ile yatırım ve hizmetlerimiz için daha fazla gayret ve çaba içerisinde çalışıyoruz. Devam eden yatırımlarımızın hiçbirinde hamdolsun bir aksama yok. Hizmetlerimizin güçlenerek sürmesine katkı sunacak olan 34 aracımızın belediyemize, ilçemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA