Karatay Belediye Başkanı Kılca, parkları dolduran çocuklarla buluştu Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Aşkar Höyüğü Parkı'nda çocuklarla bir araya geldi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Aşkar Höyüğü Parkı'nda çocuklarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kılca'nın, çocuklarla bir süre sohbet ettiği, onlara ve ailelerine maske ile çikolata dağıttığı belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Kılca, çocuklar için kısa bir süreliğine de olsa bugünün faydalı olduğunu vurguladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalara devam ettiklerini aktaran Kılca, şunları kaydetti:

"Kovid-19, ülkemizde etkisini gösterdiği ilk günden bu yana Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz, parklarımızda, ortak yaşam alanlarımızda kısacası Karatay'ımızın dört bir yanında dezenfekte çalışması yapıyor. Çocuklarımız için de 4 saatlik serbesti kararının alınmasıyla parklarımızda aynı hassasiyetle dezenfekte çalışması yapıldı. Parklara gelen yavrularımızın gönül rahatlığıyla oynayabilmesi adına her türlü önlemi aldık. Gerçekten de uzun bir süredir çocuklarımızın bu rengarenk, cıvıl cıvıl tablosunu çok özlemişiz. Biraz daha sabreder önlemlerimizi alırsak inşallah yakın bir zamanda tüm ülkemiz, şehrimiz ve bütün sokaklarımız yeniden bu görüntülerle dolup taşacaktır."

Kaynak: AA