Karatay Belediye Başkanı Kılca'nın Kadir Gecesi mesajı Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kılca, mesajında dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ettiği bu dönemde Kadir Gecesi'nin önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Bu gece tüm insanlığın sağlığı ve huzuru için dua edilmesi gerektiğini vurgulayan Kılca, şunları kaydetti:

"Bereket içerisinde geçirmekte olduğumuz mübarek ramazan ayının sonuna yaklaşmamızla bu güzel ayın manevi lezzeti de artık doruğa ulaşıyor. Özellikle de af ve mağfiret kapılarının ardına kadar açıldığı mübarek Kadir Gecesi'ni idrak edecek olmanın heyecanı ve sevinci apayrı. Bu gece, ümmetimiz ve tüm insanlık için çok önemli bir fırsat. Dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulduğu, sevginin, saygının ve hoşgörünün hayatımızdaki birleştirici yönünün daha fazla öne çıktığı bu özel geceyi çok iyi bir şekilde değerlendirmeliyiz. İnşallah en kısa zamanda ülkemiz ve insanlık salgından da kurtulacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin ve hemşerilerimizin Kadir Gecesi'ni kutluyorum. Bu mübarek gecenin hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: AA