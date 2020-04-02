Karatay Belediye Başkanı Kılca, koronavirüs nedeniyle evlerindeki vatandaşlarla telefonla görüştü Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle önleyici tedbirler kapsamında evlerinden çıkamayan vatandaşlarla telefonda görüştüğü bildirildi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle önleyici tedbirler kapsamında evlerinden çıkamayan vatandaşlarla telefonda görüştüğü bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kılca'nın öncelikli olarak şehit aileleri, gaziler, 65 yaş ve üstü vatandaşları telefonla arayarak bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sorduğu belirtildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Kılca, Karatay Vefa Sosyal Destek Grubu'nun Kovid-19 mücadele önlemleri kapsamında Karatay Kaymakamlığı koordinesinde, Karatay Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Kızılay, AFAD, Karatay Kent Konseyi, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte oluşturulduğunu ve grubun çalışmalarına hızlı ve yoğun bir şekilde devam ettiğini vurguladı.

Karatay Vefa Destek Grubu'nun, haftada ortalama 3 bin kişiyle görüştüğünü belirten Kılca, şunları kaydetti:

"Tüm kurumlarımız ve belediyemizle vatandaşlarımızın salgından etkilenmemesi adına yürütülen bu çalışmalarda imkanlarımızı seferber ettik. Devletimizin, salgınla büyük mücadelesine katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu süreçte fedakarca gayret eden Karatay Kaymakamlığı başta olmak üzere tüm Karatay Mülkü İdare Amirlerine, sağlık çalışanlarına emniyet birimlerine, jandarmaya, sivil toplum kuruluşlarına, AFAD'a, Kızılay'a, basın kuruluşları ile çalışanlarına, muhtarlara, belediye personeline ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA