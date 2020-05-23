Karatay Belediye Başkanı Kılca'dan Ramazan Bayramı mesajı
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Karatay Belediye Başkanı Kılca'dan Ramazan Bayramı mesajı

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karatay Belediye Başkanı Kılca'dan Ramazan Bayramı mesajı
23.05.2020 12:57 | Son Güncelleme: 23.05.2020 12:57

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kılca, mesajında, bayramların birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin günü olduğunu belirtti.

Ramazan ayını geride bırakmanın hüznü içerisinde olduğunu aktaran Kılca, "Aynı zamanda sevgi, saygı ve hoşgörü atmosferinin hakim olduğu bir Ramazan Bayramı'na kavuşmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlarda gösterdiğimiz hassasiyeti ve birlik ruhunu tüm hayatımıza da uygulamalıyız." ifadesini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu bayramın önceki bayramlardan biraz farklı kutlandığını dile getiren Kılca, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz bayramlarda olduğu gibi bu bayram da sahip olduğumuz güzellikleri, Ramazan Bayramı'nın sevincini hep birlikte kucaklaşarak geçirelim arzusu içerisindeydik. Ancak maalesef tüm dünyada olduğu gibi ülke olarak bizler de yaklaşık 3 aydır Kovid-19 salgınıyla mücadele ediyoruz. Devletimiz, milletimiz ve tüm kurumlar tarafından yürütülen bu büyük mücadele meyvelerini vermeye başladı. Etkisi azalan ve bugünlerde kontrol altına alınan salgın vakaları daha da düşecek ve inşallah önümüzdeki aylarda, haftalarda ülkemizin yeni normal hayata geçişi de hızlanmış olacak. Bu bayram sahip olduğumuz değerleri ve birçok güzelliği belki tam olarak yaşayamayacağız. İnşallah önümüzdeki Ramazan Bayramı'nda tüm sevinçlerimizi ve coşkumuzu yine hep birlikte kucaklaşarak yaşayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramı'nın tüm insanlığa, İslam alemine, ülkemize, Konya'mız ve Karatay'ımıza huzur, mutluluk, bereket getirmesini diliyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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