Karatay Belediye Başkanı Kılca'dan Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü mesajı Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Jandarma Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Jandarma Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ifadesine yer verilen Kılca, Jandarma Teşkilatı'nın, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasında görevlerini üstün vazife anlayışıyla yerine getirdiklerini vurguladı.

Jandarma Genel Komutanlığının, iç güvenlik birimlerinden biri olduğunu anımsatan Kılca, "Ülkemizin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliğinin sağlanması için sarsılmaz bir inançla, millet ve vatan sevgisiyle görev yapmaktadır." ifadesini kullandı.

Jandarmanın, görevlerini yerine getirirken gösterdiği büyük fedakarlık ve ulaştığı başarıların her türlü takdirin üstünde olduğunu belirten Kılca, şunları kaydetti:

"Kahraman vatan evlatlarının birlik ve bütünlüğümüz uğrunda gösterdikleri eşsiz fedakarlıklar, milletimizin hafızasında ölümsüz birer hatıra olarak daima yaşayacaktır. Büyük bir vazife aşkı ve sorumluluk anlayışı içerisinde görevini yerine getiren Jandarma Teşkilatı'mızın değerli mensuplarını, hayatlarını feda etme uğruna ortaya koydukları cesur, kararlı ve özverili çalışmalar için tebrik ediyorum. 1839 yılında kurulan, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasında bugüne kadar hiçbir tehdide boyun eğmeden görevini yerine getiren kahraman jandarmamızın, bundan sonra da üstlendiği zorlu görevi başarıyla sürdüreceğine yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Jandarma Teşkilatı'mızın 181. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi de şükranla anıyorum."

Kaynak: AA