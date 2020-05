Karatay Belediye Başkanı Kılca'dan Anneler Günü mesajı

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kılca, mesajında ayakları altına cennet vaat edilen annelerin insana, dünya üzerinde sunulmuş en büyük zenginlik olduğunu belirtti.

Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayan Kılca, mesajında şunları kaydetti:

"Yaşama sevincinin, sonsuz sevginin, şefkatin, merhametin ve fedakarlığın kendi tarifini bulduğu makamların en yücesidir annelik. Dinimizde annelere ve annelik makamına sürekli övgüler dizilmiş, annelerin cennetin anahtarı olduğu ifade edilmiştir. Geçmişten günümüze uzanan bu örgü içerisinde çok rahatlıkla ifade edilebilir ki bizde anne yurt demektir, vatan demektir. Üzerimizde ödenmez hakları bulunan, sevgi, fedakarlık ve sabırlarını başka hiçbir değerle ölçemeyeceğimiz annelerimiz her zaman baş tacımızdır. Annelerimizin, bu mutlu günlerinde evlatlarını bağrına basamayan, onları kucaklayamamanın hüznünü yaşayan, yüreği yaralı tüm şehit annelerimizin her zaman yanlarındayız. Annelerimizin yaşamını kolaylaştırmak, yalnızca gereksinim duyduklarında değil, her zaman yanlarında olmak, onları sevmek ve emeklerinin boşa gitmediğini gösterecek bir yaşam biçimini kabul etmek, hepimize düşen en büyük sorumluluktur."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla annelerini ziyaret edemeyen vatandaşlar için sosyal medya üzerinden hayata geçirdikleri projeye değinen Kılca, mesajında şu bilgilere yer verdi:

"Dileyen vatandaşlar, anneleri için şiir veya mesajları içeren videoları, https://www.facebook.com/kilcahasan/,https://twitter.com/hkilca,https://www.instagram.com/hkilca/ adreslerine #ÇiçekAnnem etiketiyle paylaşıp https://cicekannem.karatay.bel.tr linkine kaydolabilir. Biz de bu sayede hemşehrilerimiz adına annelerine çiçek gönderebiliriz. Vatandaşlarımızın bu projeyle annelerini mutlu etmelerini diliyorum."

Kaynak: AA